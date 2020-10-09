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Рубрика: В мире

За сутки в США больше миллиона человек проголосовали на выборах досрочно

Фото: AP Photo / Wilfredo Lee Фото: AP Photo / Wilfredo Lee
Фото: AP Photo / Wilfredo Lee

С 5,6 миллионов до более чем 6,6 за сутки выросло число американцев, которые досрочно проголосовали на предстоящих выборах в США. Данные подсчетов опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом. Всего в США, по его данным, проголосовали уже 6 миллионов 619 тысяч 224 человека.

Фото: Robyn Beck / AFP
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"Флорида - лидер среди штатов, в котором активно голосуют жители. Свой выбор сделали уже 1 178 032 человека. В Вирджинии участие в выборах приняли более 822 тысяч человек, в Мичигане - свыше 824 тысяч избирателей. В Висконсине и Иллинойсе досрочно проголосовали более 614 тысяч и 436 тысяч американцев соответственно", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Согласно последним опросам, 57% респондентов готовы проголосовать на выборах за кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Действующему главе государства, республиканцу Дональду Трампу отдали бы свой голос 41% опрошенных. Порядка 2% респондентов сообщили, что не стали бы поддерживать ни одного из политиков. Мнение американцев изучала служба SSRS по заказу телекомпании CNN.

Напомним, всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. На главный пост в стране претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Ранее в предвыборном штабе действующего президента страны согласились с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи - 29-го. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя штаба Билла Стипена.

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