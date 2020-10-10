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10.10.2020 12:34
Рубрика: Общество

Анна Попова назвала условие для перевода школ на удаленку

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В отношении школ в России уже давно сложилась практика, как действовать в условиях распространения инфекции. Она существует с 2016 года. "И сейчас ее используют многие наши коллеги на Западе", - сообщила на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова (см. видео).

Какой же должен быть порог заболеваемости, чтобы детей перевели на дистанционное обучение?

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Я задала Анне Юрьевне именно этот вопрос потому, что у меня самой двое сыновей-школьников. Мои мальчишки ходят в 5-й и 9-й класс. В Пензе сейчас нет каникул, нет дистанта, все учатся. Но мы, как и родители в других городах и селениях страны, очень беспокоимся, что школы могут перевести на онлайн-обучение.

"Когда приходит сезон ОРВИ, да еще присоединяется грипп, мы включаем алгоритм прерывания эпидпроцесса в школе, - рассказала глава Роспотребнадзора. - Переводим отдельный класс, а иногда и всю школу на дистанционное обучение. Порядок такой: если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует 20 процентов учеников, директор школы вправе отправить класс на карантин".

Анна Юрьевна подчеркнула, что это не распоряжение санитарного врача, не кого-то еще - директор принимает это решение сам.

"Когда в 2016 году мы стали активно использовать эту схему - мы просто закрывали классы, - вспоминает Попова. - А сейчас школы научились не останавливать процесс обучения. Дети продолжают получать знания, но главное, что они находятся дома. Мы сохраняем здоровье всех тех, кто в этой школе и учится, и работает".

С коронавирусом ситуация, конечно, сложнее. "Здесь возможно переводить класс на дистанционную работу и в случае нескольких заболевших, - уточняет глава Роспотребнадзора. - Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс обучения во всей школе. В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах".

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой можно прочитать здесь.

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