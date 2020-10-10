Будущие вожди не стремились шиковать на собственных свадьбах

Представляя себе свадьбу вождя, мы невольно рисуем пафосную картину: множество гостей и подарков, богато накрытый стол, невеста в шикарном платье.

И. Репин. Венчание Николая II и Александры Федоровны. 1894 год.

Но в реальности нередко все было тише и проще.

Николай II

Невеста: Александра Федоровна (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская)

Дата свадьбы: 14 (26) ноября 1894 года

Место: Большая церковь Зимнего дворца в Санкт-Петербурге

В браке: 23 года

Штрих: русские монархи по обыкновению женились, будучи наследниками, этот союз стал исключением. Николай II уже взошел на престол, когда сочетался узами брака с Александрой Федоровной. Церемония была скромной, так как в стране продолжался траур по почившему императору Александру III.

Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева.

Иосиф Сталин

Невеста: Надежда Аллилуева

Дата свадьбы: 24 марта 1919 года

Место: неизвестно

В браке: 13 лет

Штрих: первый брак Сталина с Екатериной Сванидзе продлился год, супруга умерла от тифа. О свадьбе Сталина и Аллилуевой в разгар Гражданской войны не могло быть и речи, поэтому влюбленные просто расписались. Второй брак закончился самоубийством Надежды Аллилуевой.

Семья Хрущевых (слева направо): Юлия, Никита Сергеевич, Нина Петровна с Радой на руках, Леонид. 1929 год.

Никита Хрущев

Невеста: Нина Кухарчук

Дата свадьбы: 1924 год, но официально брак зарегистрирован только в 1965 году

Место: неизвестно

В браке: 47 лет

Штрих: Хрущев был женат дважды. Первая жена Ефросинья Писарева умерла от брюшного тифа после пяти лет брака. Нина Хрущева стала "первой леди" Советского Союза, сопровождавшей своего супруга в заграничных поездках.

Леонид и Виктория Брежневы.

Леонид Брежнев

Невеста: Виктория Денисова

Дата свадьбы: декабрь 1927 года

Место: неизвестно

В браке: 54 года

Штрих: супруга вождя на публике почти не появлялась, была настоящей домохозяйкой, занималась детьми и внуками. В семье было четкое разделение обязанностей, возможно, поэтому брак так долго просуществовал и считался образцовым, а отношения между супругами нежными.

Т. Горшунова. Свадьба Владимира Ленина и Надежды Крупской.

Владимир Ленин

Невеста: Надежда Крупская

Дата свадьбы: 10 (22) июля 1898 года

Место: Петропавловский храм в селе Шушенское

В браке: 25 лет

Штрих: находясь в ссылке, Ленин и Крупская вступили в церковный брак (с 1918 года церковные браки не считались действительными). Свидетелями были местные крестьяне, свадьбу отметили чаепитием, обручальные кольца были выточены из медных пятаков.

Михаил и Раиса Горбачевы.

Михаил Горбачев

Невеста: Раиса Титаренко

Дата свадьбы: 25 сентября 1953 года

Место: расписались в Сокольническом ЗАГСе, свадьбу отмечали 7 ноября в столовой студенческого общежития МГУ

В браке: 45 лет

Штрих: на обручальные кольца двум студентам не хватило денег, а свадебный стол был очень скромным - винегрет, котлеты, водка и шампанское. "Леди с парижским шиком", как называла Раису Максимовну западная пресса, стала одной из самых запоминающихся "первых леди" нашей страны.