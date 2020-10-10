Будущие вожди не стремились шиковать на собственных свадьбах

Но в реальности нередко все было тише и проще.
Николай II
Невеста: Александра Федоровна (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская)
Дата свадьбы: 14 (26) ноября 1894 года
Место: Большая церковь Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
В браке: 23 года
Штрих: русские монархи по обыкновению женились, будучи наследниками, этот союз стал исключением. Николай II уже взошел на престол, когда сочетался узами брака с Александрой Федоровной. Церемония была скромной, так как в стране продолжался траур по почившему императору Александру III.
Иосиф Сталин
Невеста: Надежда Аллилуева
Дата свадьбы: 24 марта 1919 года
Место: неизвестно
В браке: 13 лет
Штрих: первый брак Сталина с Екатериной Сванидзе продлился год, супруга умерла от тифа. О свадьбе Сталина и Аллилуевой в разгар Гражданской войны не могло быть и речи, поэтому влюбленные просто расписались. Второй брак закончился самоубийством Надежды Аллилуевой.
Никита Хрущев
Невеста: Нина Кухарчук
Дата свадьбы: 1924 год, но официально брак зарегистрирован только в 1965 году
Место: неизвестно
В браке: 47 лет
Штрих: Хрущев был женат дважды. Первая жена Ефросинья Писарева умерла от брюшного тифа после пяти лет брака. Нина Хрущева стала "первой леди" Советского Союза, сопровождавшей своего супруга в заграничных поездках.
Леонид Брежнев
Невеста: Виктория Денисова
Дата свадьбы: декабрь 1927 года
Место: неизвестно
В браке: 54 года
Штрих: супруга вождя на публике почти не появлялась, была настоящей домохозяйкой, занималась детьми и внуками. В семье было четкое разделение обязанностей, возможно, поэтому брак так долго просуществовал и считался образцовым, а отношения между супругами нежными.
Владимир Ленин
Невеста: Надежда Крупская
Дата свадьбы: 10 (22) июля 1898 года
Место: Петропавловский храм в селе Шушенское
В браке: 25 лет
Штрих: находясь в ссылке, Ленин и Крупская вступили в церковный брак (с 1918 года церковные браки не считались действительными). Свидетелями были местные крестьяне, свадьбу отметили чаепитием, обручальные кольца были выточены из медных пятаков.
Михаил Горбачев
Невеста: Раиса Титаренко
Дата свадьбы: 25 сентября 1953 года
Место: расписались в Сокольническом ЗАГСе, свадьбу отмечали 7 ноября в столовой студенческого общежития МГУ
В браке: 45 лет
Штрих: на обручальные кольца двум студентам не хватило денег, а свадебный стол был очень скромным - винегрет, котлеты, водка и шампанское. "Леди с парижским шиком", как называла Раису Максимовну западная пресса, стала одной из самых запоминающихся "первых леди" нашей страны.