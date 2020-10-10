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10.10.2020 14:57
Рубрика: Спорт

Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Соболевым

Текст: Максим Домчев

Накануне матча против сборной Турции в Лиге наций капитан российской сборной Артем Дзюба рассказал о том, какие отношения у него с Александром Соболевым.

Ранее у игроков был небольшой конфликт, из-за которого Соболев даже не был вызван в расположение сборной в сентябре. Однако затем сторонам удалось уладить недопонимание.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Соболев в недавнем матче против Швеции, который сборная России проиграла 1:2, заменил Дзюбу и стал автором дебютного гола за команду. По словам Дзюбы, отношения с Соболевым стали намного лучше.

"Сразу поздравил Соболева с голом. Сейчас мы стали больше и лучше общаться. Нашли точки соприкосновения. Оценивать его игру я не могу, я не тренер. Сейчас все зависит от него. А так, конечно, я его поздравил. Это большое событие в карьере каждого футболиста. Я также поздравил и Андрюху Мостового с дебютом", - приводит слова Дзюбы Sport24.

Относительно предстоящего поединка против Турции Дзюба отметил, что соперник с момента последней встречи стал сильнее, а значит, команду ждет непростой матч.

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