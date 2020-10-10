Эксперт назвал ситуацию для срочного отключения интернета и смартфона

Подозрительно высокий расход трафика требует немедленного отключения интернета и самого мобильного телефона. Одной из вероятных причин резкого перерасхода может быть случайно закаченная вирусная программа. Об этом рассказали в Роскачестве.

"Если заранее установить лимит на использование мобильного интернета, то будет проще обнаружить вирус и увидеть реальные показатели трафика. Сделать это можно в настройках своего смартфона", - цитирует "Прайм" специалиста пресс-службы ведомства Алесю Боровикову.

По словам эксперта, чтобы оперативно предотвратить вредоносные действия, лучше отключить интернет, вынуть из телефона сим-карту и проверить антивирусом через вай-фай уже "пустой" смартфон.

Ранее специалисты рассказали о необычном трюке с компьютером и смартфоном. С их помощью можно удаленно включать и выключать компьютер. Для этого потребуется настроить функцию Wake-On-LAN, а после управлять питанием своего ноутбука можно будет откуда угодно, с условием, что сетевая плата компьютера поддерживает данную опцию.