Эксперты объяснили отсутствие второй волны COVID-19 в Китае

Высокой дисциплиной жителей Китая объясняют российские ученые отсутствие второй волны распространения коронавирусной инфекции.

"Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше", - считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, слова которого приводит издание РБК.

С ним согласна и директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович. Она считает, что у китайцев в принципе высоко развита самодисциплина, чем у европейцев. Также эксперт отмечает, что в Китае всегда была смещенная статистика. Поэтому надо "смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают", добавляет Попович. Кроме того, она отметила популярность в Китае средств традиционной медицины, которые укрепляют иммунитет.

Сегодня в Китае регистрируют всего несколько десятков новых заражений за сутки. Так, за последние сутки в Китае зафиксирован 21 новый случай. Общее число заболевших за десять месяцев едва превысило 85 тысяч человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить сейчас о второй волне коронавируса неправильно. "Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок", - пояснила глава ведомства. По ее словам, пока вирус не пройдёт по всему миру и по всему сезонному циклу, нельзя понять, где какая волна.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что россиянам сейчас необходимо тщательно защищаться от гриппа. Так называемая микс-инфекция (совмещенная инфекция) может дать очень негативный результат. К счастью, пока в стране таких случаев не зарегистрировано.