Новости

Про супергероя Зеленого фонаря снимут сериал для HBO 17:50
Завершены съемки пятого сезона "Люцифера" 16:23
Вышел трейлер третьего сезона "Американских богов" 14:40
Вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта 13:49
Звезда "Интернов" Шаракоис экстренно госпитализирован в Лондоне 13:16

Найден артист на роль Зайца в перезапуске "Ну, погоди!"

Новости
    10.10.2020, 17:23
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Дуэт Гарику Харламову, утвержденному на роль Волка в ребуте анимационного сериала "Ну, погоди!" (да, это по-прежнему не шутка), составит другой популярный шоумен - Дмитрий Хрусталев.

Фото: kinopoisk.ru
На "Союзмультфильме" объяснили удаление "золотой коллекции" с YouTube

Как передает со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм" ТАСС, Хрусталев подарит свой узнаваемый голос Зайцу.

Генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская уточнила, что Заяц в новых сериях - "не менее колоритный персонаж, чем Волк", и по своему образу он "современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни". А поскольку герой любит учиться всему новому, то "может предугадать ситуацию наперед и тем самым обхитрить Волка".

И на студии очень рады, что теперь симпатичный данный персонаж "заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения". "На наш взгляд, это очень гармоничный тандем", - подытожила Осетинская.

При этом стоит напомнить, что ранее создатели пообещали оставить персонажей частично немыми, по большей части ограниченными извлечением междометий.

Всего в первом сезоне перезапуска намечены 52 серии. А помимо обновленных Волка и Зайца в программе появятся совершенно новые антропоморфные звери - Барсук Тим, Ёж Шу и Косуля Уля, фитоняша.

Премьера состоится зимой.

Новости

Вышел первый трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга 13:04
На "Союзмультфильме" объяснили удаление "золотой коллекции" с YouTube 09.10.2020
Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом 09.10.2020
Вышел трейлер молодежного сериала "Новенький" 09.10.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Блокадный дневник" получил главный приз ММКФ 08.10.2020
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 08.10.2020
Алексей Учитель назвал дату премьеры "Цоя" 08.10.2020
⧣ анимация
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих" 09.10.2020
Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет 09.10.2020
Российский сериал "Эпидемия" вошел в десятку лучших на Netflix 08.10.2020
⧣ детское кино
Фото: kinopoisk.ru
У "Семейки Аддамс" появится продолжение 08.10.2020
DC выпустит сериал по Бэтмену для дошкольников 07.10.2020
На нового "Чебурашку" потратят 600 миллионов рублей 07.10.2020