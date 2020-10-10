Найден артист на роль Зайца в перезапуске "Ну, погоди!"

Дуэт Гарику Харламову, утвержденному на роль Волка в ребуте анимационного сериала "Ну, погоди!" (да, это по-прежнему не шутка), составит другой популярный шоумен - Дмитрий Хрусталев.

Как передает со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм" ТАСС, Хрусталев подарит свой узнаваемый голос Зайцу.

Генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская уточнила, что Заяц в новых сериях - "не менее колоритный персонаж, чем Волк", и по своему образу он "современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни". А поскольку герой любит учиться всему новому, то "может предугадать ситуацию наперед и тем самым обхитрить Волка".

И на студии очень рады, что теперь симпатичный данный персонаж "заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения". "На наш взгляд, это очень гармоничный тандем", - подытожила Осетинская.

При этом стоит напомнить, что ранее создатели пообещали оставить персонажей частично немыми, по большей части ограниченными извлечением междометий.

Всего в первом сезоне перезапуска намечены 52 серии. А помимо обновленных Волка и Зайца в программе появятся совершенно новые антропоморфные звери - Барсук Тим, Ёж Шу и Косуля Уля, фитоняша.

Премьера состоится зимой.