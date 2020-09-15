Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов

Беда не приходит одна: в грядущем масштабном перезапуске культового советского анимационного сериала "Ну, погоди!" Волк будет говорить (точнее - выкрикивать) голосом комика Гарика Харламова.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Уточняя, что реплик у шоумена будет немного - новый мультфильм, как и оригинал, обойдется без диалогов.

Кроме того, утвержден и окончательный облик персонажа. Предыдущий вариант которого - рабочий, напомним, вызвал массовые недовольства общественности.

Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске "Ну, погоди!" Авторы проекта также утвердили окончательный образ главного персонажа мультсериалаhttps://t.co/rcxv44HuYI pic.twitter.com/aOQ5fqB27k — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 15, 2020

В перезапуске анонсированы 52 совершенно новых эпизода.

Помимо Волка с Зайцем в них будут фигурировать доселе невиданные другие антропоморфные граждане - барсук Тим, ёж-хакер Шу и "фитоняша" косуля Уля.

Поиски голоса Зайца продолжаются.

Первая серия ребута должна выйти в декабре.