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Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов

Новости
    15.09.2020, 13:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Беда не приходит одна: в грядущем масштабном перезапуске культового советского анимационного сериала "Ну, погоди!" Волк будет говорить (точнее - выкрикивать) голосом комика Гарика Харламова.

Фото: youtube.com
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Об этом сообщает РЕН ТВ. Уточняя, что реплик у шоумена будет немного - новый мультфильм, как и оригинал, обойдется без диалогов.

Кроме того, утвержден и окончательный облик персонажа. Предыдущий вариант которого - рабочий, напомним, вызвал массовые недовольства общественности.

В перезапуске анонсированы 52 совершенно новых эпизода.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо Волка с Зайцем в них будут фигурировать доселе невиданные другие антропоморфные граждане - барсук Тим, ёж-хакер Шу и "фитоняша" косуля Уля.

Поиски голоса Зайца продолжаются.

Первая серия ребута должна выйти в декабре.

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