Названы новые неочевидные симптомы коронавируса

Свидетельством инфицирования новым коронавирусом могут служить боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.

Об этом заявили ученые из Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) в Великобритании.

По словам медиков, признаки заболевания могут проявляться по-разному в зависимости от особенностей организма и возраста.

Министерство здравоохранения Соединенного Королевства при этом не стало вносить новые симптомы в перечень индикаторов COVID-19, пишет Daily Mail. Такое решение принято, чтобы не перегружать центры тестирования. Официально симптомами заражения по-прежнему являются повышенная температура, продолжительный кашель, а также потеря или изменение обоняния.

Напомним, за последние сутки в мире было выявлено 287 413 новых случаев заражения новым коронавирусом. Общее число заболевших достигло 36,8 миллиона человек.

В России, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки подтверждено 12 846 случаев COVID-19 в 85 регионах. 26 процентов среди вновь выявленных случаев протекают без клинических проявлений.