Указ губернатора Новгородской области от 9 октября 2020 года № 560 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив его в редакции:

"УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

06.03.2020 № 97

Великий Новгород

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения на территории Новгородской области коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Ввести на территории Новгородской области с 07 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Временно приостановить (ограничить) на территории Новгородской области деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, указанных в приложении № 1 к указу.

3. Временно приостановить на территории Новгородской области предоставление услуг для организации процесса курения кальяна в ресторанах, барах, кафе.

4. Обязать граждан:

4.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (далее социальное дистанцирование), в том числе в случаях, указанных в подпункте 4.2 указа, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

4.2. Использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы):

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, а также на вокзалах;

при посещении аптек и аптечных пунктов, медицинских организаций, объектов торговли, государственных органов и органов местного самоуправления;

при посещении религиозных объектов;

при нахождении в помещениях организаций (независимо от формы собственности), индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 10 указа, а также при оказании услуг организациями (независимо от формы собственности) и индивидуальными предпринимателями.

5. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими гражданами.

6. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить использование гражданами (в том числе работниками) средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

7. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области:

7.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

7.2. При поступлении запроса штаба по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области (далее штаб) незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

7.3. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

7.4. Подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России";

7.5. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, кожные антисептики) и организовать контроль за их применением.

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить прекращение доступа в здание (помещение), используемое для осуществления деятельности, на период, необходимый для обеспечения дезинфекции, если там находилось лицо, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV.

9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирным домом, обеспечить проведение мероприятий по дезинфекционной обработке общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

10. Обязать педагогических работников использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы) в помещениях государственных областных, муниципальных организаций Новгородской области, негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, вне времени проведения занятий для обучающихся.

Обязать использовать средства индивидуальной защиты (маски и респираторы) иных работников государственных областных, муниципальных организаций Новгородской области, негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также посетителей (за исключением обучающихся) в помещениях указанных организаций.

11. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить перевод работников в возрасте старше 65 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, на дистанционный режим работы.

12. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при наличии возможности перевести работников, не указанных в пункте 11 указа, на дистанционный режим работы.

13. Организациям торговли, общественного питания и иным организациям, оказывающим услуги населению, обеспечить обслуживание покупателей (потребителей), посещающих указанные организации, при условии использования покупателями (потребителями) средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), за исключением потребителей, которым оказываются услуги общественного питания в месте потребления.

14. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, а также городским наземным электрическим транспортом, обеспечить предоставление услуг пассажирам при условии использования пассажирами средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

15. Министерству образования Новгородской области, Главам муниципальных районов, городского округа Новгородской области организовать с 01.08.2020 работу организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспечив выполнение Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

16. Министерству образования Новгородской области организовать осуществление комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей каждым специалистом психолого-медико-педагогической комиссии Новгородской области индивидуально в помещениях, где размещается комиссия, с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

17. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области обеспечить:

17.1. Оперативное взаимодействие с гражданами, указанными в пункте 5 указа, оказание им возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих в приемную министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области по номеру телефона (8162)77-40-03;

17.2. Приостановление досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

18. Министерству спорта и молодежной политики Новгородской области организовать совместно с общественными организациями работу регионального волонтерского штаба для оказания помощи людям старшего поколения.

19. Главам муниципальных районов и городского округа Новгородской области:

19.1. Обеспечить функционирование штабов по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований;

19.2. Обеспечить принятие мер, направленных на предупреждение распространения и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований;

19.3. Оказать содействие органам внутренних дел (полиции), Росгвардии, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, органам исполнительной власти Новгородской области, медицинским организациям в реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований;

19.4. Организовать работу органов ЗАГС по предоставлению государственных услуг, кроме государственной регистрации смерти, по предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), почтовых отправлений, а при государственной регистрации заключения брака - исходя из количества приглашенных лиц не более 15 человек;

19.5. Организовать мониторинг реализации норм, предусмотренных пунктами 3, 4, 13, 14 указа, и при выявлении фактов их нарушения организовать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством;

19.6. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

20. Рекомендовать органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области и иным организациям при проведении заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать численность присутствующих (не более 100 человек) с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

21. Установить, что распространение коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

22. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с учетом норм указа.

23. Министерству государственного управления Новгородской области обеспечить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новгородской области по предварительной записи и в окнах приема дополнительных документов (по ранее поданным заявлениям) при условии обеспечения соблюдения социального дистанционирования.

24. Рекомендовать организациям при осуществлении деятельности, связанной с взаимодействием с гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, обеспечить прием документов в электронном виде, а также прием граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц по предварительной дистанционной записи.

25. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области совместно с органами исполнительной власти Новгородской области в соответствии с полномочиями осуществлять постоянный контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных указом.

26. Довести для сведения:

что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности гражданами, должностными лицами, организациями статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность;

что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

27. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя Губернатора Новгородской области - руководителя Администрации Губернатора Новгородской области Данилова А.В.

28. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).





Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень видов деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение № 2 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 №97

Перечень заболеваний, при которых рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (далее МКБ-10) по диагнозу Е10

2. Болезни органов дыхания из числа

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.T-N1 К5

6. Новообразования из числа

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

2. Указ вступает в силу с 10 октября 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







