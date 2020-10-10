Новый УАЗ сломался, проехав 200 метров от автосалона

На YouTube опубликован ролик, в котором мужчина рассказывает о поломке нового УАЗа, которая произошла сразу же после того, как автомобиль отъехал от дилерского центра.

Подробностей о том, что это за автомобиль, нет. Судя по решётке радиатора с чёрным логотипом бренда, это "Патриот" или "Пикап" с автоматической коробкой передач. Известно, что он был куплен в автосалоне, расположенного в городе Тюмень.

Характер поломки не уточняется, но на видео под бампером автомобиля можно заметить лужу. Качество изображения не позволяет однозначно утверждать, что это за жидкость, но, предположительно, антифриз.

Цена на УАЗ "Патриот" с АКП начинается от 1 185 000 рублей, купить УАЗ "Пикап" с аналогичной трансмиссией можно от 1 275 000 рублей.

Однако не только с машинами отечественных брендов происходят такие недоразумения: недавно "РГ" рассказывала о том, как электрокар Tesla Model Y потерял крышу, едва отъехав от автосалона.