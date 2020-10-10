Похороны футболиста Василия Кулькова состоятся 12 октября

Похороны бывшего футболиста сборных СССР, России, а также московского "Спартака" Василия Кулькова состоятся в понедельник, 12 октября.
54-летний Кульков умер в субботу, 10 октября, в больнице, где ему должны были сделать операцию. В 2019 году у экс-футболиста "Спартака" был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Бывший партнер Кулькова по сборной страны и "Спартаку" Сергей Юран назвал дату похорон. "Похороны, сказали, в понедельник, где - пока информации нет. Обязательно все будем, вместе прошли определенный путь. Первыми уехали за границу, это навсегда останется в памяти. Помогали друг другу", - цитирует Юрана ТАСС.
Отреагировал на смерть Кулькова и португальский "Порту", в составе которого российский игрок выигрывал чемпионат и Суперкубок страны. В Twitter клуба опубликовано сообщение, посвященное памяти экс-игрока клуба, в комментариях к которому болельщики из многих стран выражают свои соболезнования. "Мы будет помнить тебя, как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион", - говорится в сообщении "Порту".
Os nossos pensamentos estão com os familiares e amigos do Vasily Kulkov. Será, por nós, sempre lembrado como um dos obreiros do primeiro campeonato do Penta. Descansa em paz, campeão 💙#FCPorto pic.twitter.com/dl5kzpo7oF— FC Porto (@FCPorto) October 10, 2020