Должна ли вакцинация остаться добровольной или настала пора пересмотреть зафиксированный в законе принцип добровольности. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пересматривать законодательно закрепленные нормы нет необходимости.

"Я не сторонник штрафов и жестких мер воздействия. Я сторонник убеждения. Я абсолютно уверена, что людей можно убедить. Просто с ними нужно разговаривать, чего мы, как медицинское сообщество, какое-то время не делали", - высказала свою точку зрения на "Деловом завтраке" в "РГ" Попова.

Она рассказала, что у Роспотребнадзора есть музей санитарной службы. "И там сохранились пластинки, выпущенные в мае 1941 года. На них голос великого Левитана, который рассказывает, как не заболеть гриппом, дифтерией, убеждает, что детей надо прививать. Вот такая просветительская работа. Мне кажется, это самый правильный курс, которым нужно идти и сегодня", - пояснила Попова.

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" можно прочитать здесь.