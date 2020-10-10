Попова рассказала, почему тесты не всегда показывают наличие коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена в надежности и эффективности российских тестов на коронавирус. Когда же тесты "не видят" в крови заболевшего возбудителя коронавируса, это не означает, что тест бракованный, либо произошла какая-то особенная реакция организма.

"Почему бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты? Многие заболевания, то же воспаление легких, может быть вызвано разными возбудителями. Так, большое количество пневмоний прошедшей весной имели не вирусную природу, они были вызваны микоплазмой", - рассказала на "Деловом завтраке" в "Российской газете" Анна Попова.

Кроме того, по ее словам, необходимо учитывать и такой момент - при тестировании берут мазок из носа. И если человек обратился не в первый день заболевания, а позже, возбудитель может уже гнездиться в легких. "Есть также данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться. Так что если сдать анализ позже чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса", - разъяснила Попова.

Самый принципиальный момент - время проведения обследования. Нужно обращаться к врачу при первых же симптомах. Вот тогда лабораторная диагностика даст более достоверный результат, подчеркнула Анна Попова. "Тесты нужно делать и другого способа подтвердить, что у вас COVID-19, а не грипп или ОРВИ, нет", - добавила она.

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" читайте здесь