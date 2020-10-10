Число новых случаев COVID-19 в Москве увеличилось за неделю в полтора раза

В Москве подтверждено 4105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю в полтора раза больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1047 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека.

Среди вновь выявленных случаев 11,2% - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% - от 46 до 65, еще 12% - от 66 до 79. 4,4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.