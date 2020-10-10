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10.10.2020 15:17
Рубрика: Общество

Спутник обнаружил судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки

Текст: Наталья Граф

Спутниковые снимки помогли установить судно, сбросившее отходы в акватории Авачинского залива. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Фото: РИА Новости
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- По данным института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в 7 утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды, - сообщает правительство Камчатского края.

По данным правительства, оно вряд ли причастно к ситуации, произошедшей на Халактырском пляже и других прибрежных территориях Камчатки. Но виновные в сбросе отходов будут в любом случае привлечены к ответственности. Данные уже переданы в правоохранительные органы.

- Внимательный мониторинг космических снимков, дистанционное зондирование земли дает первые результаты, - сказал Владимир Солодов. - Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности.

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