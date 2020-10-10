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10.10.2020 10:41
Рубрика: Экономика

Утверждена дорожная карта создания дальневосточной авиакомпании

Текст: Дина Непомнящая

Регионы ДФО подержали заключение протокола об организации дальневосточной авиакомпании. Уже утверждена дорожная карта и ведется подготовка к подписанию основного Соглашения. Финансовую модель объединения изучает Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

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"Эти вопросы обсудили на встрече в Москве министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко", - сообщили в пресс-службе правительства островного региона.

Создание авиакомпании должно повысить транспортную доступность регионов ДФО. Проработано более 500 социально значимых направлений для связи более чем с 400 населенными пунктами макрорегиона. Пассажирам предложат удобное расписание полетов с максимально возможным количеством стыковок и небольшим временем ожидания рейсов.

Отмечается, что новая компания будет иметь организационно-правовую форму Союза региональных перевозчиков. Все его члены объединятся под единым брендом "Тайга" и будут подчиняться единым стандартам обслуживания пассажиров и безопасности полетов.

Опора на долгосрочную стратегию развития авиаперевозок позволит решать вопросы обновления парка воздушных судов за счет российского авиапрома.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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