Сергей Федотов: Когда ставим МакДонаха, с нами всегда случаются чудеса

В Перми прошел IV Международный театральный фестиваль Мартина МакДонаха. Были показаны 24 спектакля, поставленных по пьесам британско-ирландского драматурга, которые представили 20 российских и зарубежных театров. В интервью "РГ" президент фестиваля Сергей Федотов, основатель и худрук театра "У Моста", рассказал, как готовили фестиваль, чем занимались во время карантина, почему пришлось нарушить традицию - выпустить к открытию фестиваля премьеру не по МакДонаху, а также о предстоящих поездках и новом здании.

Все-таки вы решились на то, чтобы провести в октябре фестиваль. Не перевели в онлайн, не перенесли на следующий год…

Сергей Федотов: Я знаю, что над театром "У Моста" и надо мной есть звезда, которая нас ведет. Мы создаем уникальное дело, которое угодно людям, угодно Богу. Поэтому я был абсолютно уверен, что эта звезда нас охранит, нас не закроют. Очень жаль, что многие фестивали перенесли на следующий год или перевели в онлайн. Наш театр должен был поехать на четыре фестиваля, которые отменили…

К нам хотела приехать съемочная группа из Америки, они были на нашем первом фестивале, но не получилось. Все зарубежные спектакли пришлось показывать в онлайне, так как границы закрыты. Но все российские театры, такие же фанатики, как мы, приехали. Я благодарен им. Все прошло по расписанию. Ни одного спектакля не отменили. Залы неизменно были полные (понятно, с учетом 50-процентной заполняемости). Наш театр за 32 года побывал на 192 фестивалях, и чего только мы не видели! Бывало, что зрители стояли в фойе и час, и два, ожидая начала спектакля. Часто бывают отмены или замены спектаклей в самый последний момент.

В программе были спектакли, которые сильно проигрывали в сравнении с вашими, федотовскими спектаклями по МакДонаху. Мы смотрели и разочаровывались. Говорят, вы обладаете каким-то особым ключом к постановке этих пьес…

Сергей Федотов: В течение года мы посмотрели более 150 заявленных спектаклей и выбрали самые интересные. Грустно, конечно, что в этот раз лучшими оказались зарубежные. Год на год не приходится. На прошлых фестивалях были интересные российские постановки. К нам приезжали Санкт-Петербургский БДТ, МХТ имени Чехова.

Для меня наш фестиваль очень важен. 15 лет назад я открыл драматургию МакДонаха для России. Стал "первопроходцем", как говорят критики, поставил в своем театре "Сиротливый Запад", а потом и другие пьесы МакДонаха, все восемь. А через несколько лет понял, что нужно проводить фестиваль - и первый мы провели в 2014 году. Очень много вопросов, ошибок в подходе к этому автору. Часто его пьесы ставят, делая акцент на жестокости, грубости, как триллеры, кровавые боевики, обливая все и всех кровью. А ведь МакДонах несомненно гуманист, во главу угла он ставит задачи сделать людей более чистыми, добрыми, вспомнить детство, любовь к матери, братьям, своим близким.

Наш фестиваль это как бы мастер-класс. Рассказываем про Ирландию, показываем, как мы изучали и ставили пьесы МакДонаха. Готовя спектакль "Красавица из Линэна", мы поехали в Ирландию и побывали в том самом Линэне. Когда работали над "Калекой с Инишмана", отправились на остров Инишман, даже репетировали там, привезли оттуда камни, старинные ирландские вещи, фотографировали местных жителей. Чтобы поставить МакДонаха, нужно досконально углубиться в среду этих удивительных людей.

Совершенно мистическая история случилась с нами на Инишмане. Приплыли мы туда рано утром, надели театральные костюмы, отправились гулять по острову и за весь день не увидели ни одного человека (там живут всего около 150 человек), а к вечеру вдруг встретили одного парня, и он оказался копией нашего Бартли - похож как две капли воды на актера Сергея Мельникова. И такой же костюм, такие же очки. Мы стали просить его сфотографироваться с нами, он не знал английского, говорил с нами на ирландском, мы пытались с помощью жестов объяснить, чего хотим. И вдруг он достает из кармана куриное яйцо! Мы просто потеряли дар речи. Фотограф от изумления чуть не выронил фотоаппарат: в нашем спектакле кидает сырые яйца в голову Бартли его сестра Хелен, которую все называют Чума-Хелен! И наш Бартли тоже носит в кармане куриное яйцо.

Театр "У Моста" называют "мистическим". Причем не я так его прозвал, а критики. И мистика нас преследует постоянно. Вот был у нас совместный проект с Ирбитским драматическим театром имени Островского. Я поставил у них "Красавицу из Линэна", и оказалось, что там тоже есть актер Владимир Ильин, и у нас - Владимир Ильин! Когда Ирбитский театр приехал к нам на гастроли, два Владимира Ильина сыграли в совместном спектакле. Ну не мистика ли?

Всегда, когда ставим МакДонаха, случаются чудеса. Поэтому я был уверен, что четвертый фестиваль состоится, несмотря на пандемию.

Почему в этот раз открыли фестиваль не премьерой новой пьесы МакДонаха, как это было на двух предыдущих?

Сергей Федотов: Сначала все как будто шло по плану. МакДонах написал новую пьесу "Очень, очень, очень темная материя". К фестивалям 2016 и 2018 года мы получали от драматурга свежие пьесы и эксклюзивные права первой постановки в России. Так было с "Безруким из Спокэна" и "Палачами", мы имели право поставить их сразу после премьер в Лондоне. Потом Мартин объявил, что больше не будет писать пьесы, станет заниматься только кино, а перед самым фестивалем 2020 года все-таки написал новую пьесу. Мы срочно отдали ее переводить Вере Шаминой, профессору Казанского университета, готовились репетировать. И вдруг условие от агента автора: спектакль можно поставить только в том случае, если главную роль будет играть одноногая, чернокожая актриса-лилипут. В Перми таких нет, да и в России, я думаю, так же.

Мы очень расстроились, что наша традиция нарушается, МакДонаховской премьеры на открытии фестиваля не будет. Вдруг кто-то из наших друзей, живущий в Ирландии, пишет: "Почему бы вам не поставить пьесу "Поле"? Ирландская трагедия Джона Б. Кина". Она не известна в России, не переведена на русский. Наш друг Вера Шамина ее быстро переводит - гениальная, потрясающая пьеса! Позднее мы узнаем, что есть ирландский фильм "Поле" 1990 года, снятый по мотивам пьесы Кина, и актер Ричард Харрис, исполнявший главную роль - ирландского фермера-арендатора, даже номинировался на "Оскар" и "Золотой глобус".

Начали репетировать "Поле" "на удаленке", в онлайне, во время самоизоляции. На фестивале показали премьеру. И снова российская премьера пьесы! И мы опять выполнили свою миссию: открыли нового автора - не слабее МакДонаха. Тоже ирландца. Тоже яркие характеры, но другие.

Кстати, про карантин. Ваш театр потрудился в это время на славу!

Сергей Федотов: Да. Мы два с половиной месяца ежедневно репетировали в скайпе и сразу после снятия изоляции выпустили три премьеры: "Мещане" Горького, "Энергичные люди" Шукшина, ирландское "Поле".

Вы снова набрали курс в Пермском институте культуры. Вам нравится преподавать или готовите кадры для своей труппы?

Сергей Федотов: Это мой второй набор на актерский курс. Первый набор выпустил в этом году. Студенты обучаются прямо в театре. Только общие дисциплины они изучают в институте, а все специальные (вокал, мастерство, сценречь и т.д.) - в театре. С прошлым курсом мы каждый семестр выпускали премьеру, в итоге к окончанию учебы мы имели девять курсовых спектаклей. Пятерых ребят мы приняли в труппу, а другие разлетелись по всей России, а вместе с ними - и секреты работы театра "У Моста". Студенты имеют возможность видеть, как рождаются спектакли в профессиональном театре и даже сами могут участвовать в репетициях. Они просто боготворят наших ведущих артистов, мэтров, а те, в свою очередь, опекают "птенцов" и одновременно сами чему-то учатся у молодежи. Мастерская обогащает театр, притягивает новых зрителей - совсем молодых.

Мои нынешние первокурсники сразу попали на фестиваль: проводили флешмобы, участвовали в "Шествии рыжих" по городу, перед каждым спектаклем танцевали в фойе ирландские танцы, помогали как волонтеры. Это важно: они постоянно "варятся" в театре, мы все вместе.

У вас три зала, но все небольшие. Говорят, вам строят новый театр?

Сергей Федотов: Все, кто приходят к нам, восхищаются: какой потрясающий, красивый театр, с какой любовью и вкусом оформлен каждый уголок! Но мало кто знает, что в 1992 году, когда я получил это здание, здесь были только два кабинета и зрительный зал. Все, что вы видите, мы построили сами, за счет средств театра. Играли спектакли и строили театр. Вначале не было даже гримерок, а сейчас их целый этаж. Все три зрительных зала строили сами артисты. Но в этом здании нет мастерских. И вот наконец осуществится моя мечта: нам обещают построить новое здание театра в культурном комплексе "Завод Шпагина", уже есть проект, здание будет в четыре раза больше нашего. Там тоже будут три зала, но гораздо больше: большой - на 300 мест, малый - на 160 и еще один - репетиционный, на 100 мест. Появятся наконец гримерки для актеров, с водой (здесь у нас нет элементарного водопровода в гримерных комнатах и разгримировываться приходится в общественном туалете - проходя через фойе). И наконец у нас будут мастерские. Мы ведь сейчас строим декорации на улице, в зимнее время - в фойе. При этом во время фестиваля практически каждому театру-участнику мы сделали декорации.

Мне удалось построить настоящий Театр-Дом, куда артисты приходят с радостью, где уважают и любят друг друга, помогают во всем. Я поставил более 250 спектаклей, из них около 50-ти за рубежом и 30 в театрах России. В других театрах я часто видел, как актеры враждуют, бывает такое, что не разговаривают друг с другом годами. Артисты не уважают технические цеха. У нас же в театре взаимовыручка, и если во время гастролей монтировщики не успевают что-то сделать, актеры, засучив рукава, им помогают.

И еще. Приезжаешь в какой-нибудь театр, а тебе сразу говорят: этот актер - звезда, он не будет работать, если у него дублер. А у меня всегда есть дублеры, любой спектакль должен быть "непотопляемым": заболел исполнитель - есть дублер, отмены не будет. И мои артисты не ревнивы, более того - они помогают друг другу, смотрят спектакли с другим составом - и обсуждают, что получилось, что нет.

А что будем с вашим театром на Куйбышева?

Сергей Федотов: Филиал. Спектакли будут идти параллельно - здесь и там. Репертуар у нас большой, на каждом спектакле два-три состава артистов, можем играть одновременно в нескольких залах.

Сейчас, после фестиваля, выдохнете, а что дальше?

Сергей Федотов: Выдохнуть не успеем: отправляемся на гастроли в Москву, потом в Петербург, а дальше - на фестиваль "Золотая провинция" в Пензу и Кузнецк. Потом гастроли в Тюмени. При этом, независимо от выездов, каждый день играем на своей площадке. Даже бывает по четыре представления в день.