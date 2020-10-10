Прокуратура начала проверку разлива нефтепродуктов в Ангару

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Ангару в районе поселка Новая Кежма. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, из-за течи в транспортировочной барже в реку вытекло около 500 литров дизельного топлива.

По одной из версий, причина разлива нефтепродуктов - неправильная транспортировка, по другой - значительный износ транспортной цистерны.

На место происшествия выехала комиссия, в состав которой вошли представители всех оперативных подразделений региона: ГУ МВД России по Красноярскому краю, СК России по Красноярскому краю и республики Хакасия, МЧС России по Красноярскому краю, а также сотрудник прокуратуры Кежемского района.

Отмечается, что ситуация находится на особом контроле прокуратуры края.