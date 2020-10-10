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10.10.2020 02:45
Рубрика: Общество

В Петербурге ограничения по коронавирусу продлили до 29 ноября

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга продлили до конца ноября действующие в городе ограничения, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что ужесточения режима не будет при условии соблюдения санитарных правил.

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Сейчас жители и гости Северной столицы обязаны в общественных местах носить маски и перчатки. Пожилым гражданам рекомендовано не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, запрещены публичные массовые мероприятия.

Выплаты ежемесячных пособий на детей школьного возраста будут продлены автоматически. Родителям обращаться в МФЦ не надо. "Это позволит сократить риск распространения COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Согласно последним данным, в городе с весны коронавирус выявили у 46 562 человек. Мегаполис занимает третье место в России. Впереди только Москва и Подмосковье.

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