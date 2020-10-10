Постановление правительства Санкт-Петербурга от 9 октября 2020 года № 822 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-1 постановления слова "По 11.10.2020" заменить словами "По 29.11.2020".

1.2. В пунктах 2-20 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 11.10.2020" заменить словами "по 29.11.2020".

1.3. Пункт 2-38 постановления дополнить словами ", а также социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним и их семьям в учреждениях социального обслуживания системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

1.4. Пункт 16-3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга с 11.10.2020 обеспечить возобновление предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, предусмотренных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - Социальный кодекс), и дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, предусмотренной в пункте 4 статьи 19 Социального кодекса, получателям указанных мер социальной поддержки и дополнительной меры социальной поддержки, имевшим право на указанные меры до 01.10.2020, за период с 01.10.2020 по месяц исполнения ребенку очередного полного года".

1.5. Дополнить постановление пунктом 18-18 следующего содержания:

"18-18. Получение организациями (индивидуальными предпринимателями) уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), а также его аннулирование осуществляются в порядке и случаях, которые установлены Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга".

2. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга обеспечить информирование юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в том числе обязанности соблюдения соответствующего стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность его выполнения, а также о возможности аннулирования указанного уникального QR-кода в случае невыполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), представления недостоверных сведений при его получении в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







