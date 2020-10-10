Анна Попова: Когда и как можно общаться с переболевшим COVID-19

Роспотребнадзор определил инкубационный период по ковиду в 14 дней. Значит ли это, что на 13-й день человек еще заразен, а на 14-й день уже нет?

Этот вопрос я задала на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

И вот почему. Мы с мужем перенесли коронавирус в июле этого года. Я вышла на 15-й день из дома, но знакомые первое время старались держаться подальше. Они поступали правильно?

"14 дней - это период инкубации. Если вирус попал в организм, то 14 дней - это крайний срок, когда он даст клиническое проявление, - пояснила Анна Юрьевна. - Поэтому двухнедельный карантин нужен для тех, кто был в контакте с заболевшим или приехал из другой страны. За это время становится ясно, был человек заражен, заболеет ли он".

Период наблюдения после выздоровления - это другое. "В наших нормативных документах, - говорит глава Роспотребнадзора, - как и во многих странах, указано, что критерием выздоровления являются два последовательных отрицательных результата тестирования на наличие коронавируса, выполненных с интервалом в 24 часа".

Сделали два теста, они показали отсутствие вируса - вас выписывают с больничного, допускают к работе. С двухнедельным сроком это никак не связано.

При этом ответ, когда переболевший становится абсолютно безопасным для окружающих, не так однозначен, уточняет Попова. По ее словам, есть данные наблюдений, хотя этих случаев не так много, когда у человека уже проходили все симптомы, он чувствовал себя абсолютно здоровым, но продолжал выделять вирус. "Вот почему мы говорим, что масочный режим обязателен для всех, включая и тех, кто переболел", - резюмирует глава Роспотребнадзора.

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" читайте здесь.