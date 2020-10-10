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10.10.2020 15:00
Рубрика: Общество

Анна Попова: Когда и как можно общаться с переболевшим COVID-19

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Роспотребнадзор определил инкубационный период по ковиду в 14 дней. Значит ли это, что на 13-й день человек еще заразен, а на 14-й день уже нет?

Этот вопрос я задала на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

И вот почему. Мы с мужем перенесли коронавирус в июле этого года. Я вышла на 15-й день из дома, но знакомые первое время старались держаться подальше. Они поступали правильно?

"14 дней - это период инкубации. Если вирус попал в организм, то 14 дней - это крайний срок, когда он даст клиническое проявление, - пояснила Анна Юрьевна. - Поэтому двухнедельный карантин нужен для тех, кто был в контакте с заболевшим или приехал из другой страны. За это время становится ясно, был человек заражен, заболеет ли он".

Период наблюдения после выздоровления - это другое. "В наших нормативных документах, - говорит глава Роспотребнадзора, - как и во многих странах, указано, что критерием выздоровления являются два последовательных отрицательных результата тестирования на наличие коронавируса, выполненных с интервалом в 24 часа".

Сделали два теста, они показали отсутствие вируса - вас выписывают с больничного, допускают к работе. С двухнедельным сроком это никак не связано.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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При этом ответ, когда переболевший становится абсолютно безопасным для окружающих, не так однозначен, уточняет Попова. По ее словам, есть данные наблюдений, хотя этих случаев не так много, когда у человека уже проходили все симптомы, он чувствовал себя абсолютно здоровым, но продолжал выделять вирус. "Вот почему мы говорим, что масочный режим обязателен для всех, включая и тех, кто переболел", - резюмирует глава Роспотребнадзора.

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" читайте здесь.

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