Карантин по COVID-19 стал их звездным часом

Творческим, увлеченным людям даже на самоизоляции скучно не бывает. И пандемия не мешает добиться успеха, исполнить свою мечту.

"Российская газета" уже писала о жителе донского города Сальска Александре Высоцком, который в самый разгар эпидемии коронавируса создал на своем подворье частный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Военную технику восстановил сам.

Сегодня - новые истории. За время карантина 14-летний москвич Андрей Арчаков снял фильм о Екатерине Великой. А 10-летняя Эвита Мучкинова из Элисты победила в необычном конкурсе.

Императрица Андрея Арчакова

Рабочий момент на съемках фильма юного режиссера о Екатерине II. Фото: из архива семьи Арчаковых.

Творческая группа Андрея Арчакова завершает озвучку короткометражного фильма о Екатерине II. А сам режиссер уже работает над созданием сериала. О чем - пока тайна. Знакомьтесь: Андрей Арчаков, ученик восьмого класса. Самый юный режиссер, которому удалось поставить настоящий короткометражный фильм о Екатерине II.

Увлечение создавать ролики началось у Андрея давно, лет с десяти. И в нем давно варилась мысль снять сериал. А тут посмотрел "Великолепный век" - и окончательно созрел. Только его сериал должен быть про свою страну, про ее историю. И он окунулся с головой в восемнадцатый век. Сначала смотрел фильмы. В сериале "Великая" его потрясла личность русской императрицы и сыгравшая ее Юлия Снигирь.

Захотелось узнать больше, что же там, за кадром, что было на самом деле. Андрей отыскал некоторые письма Екатерины, ее переписку с Вольтером. Через письма изучал характер героини. Читал статьи в интернете. И за эти годы много узнал о ней. Придумал сюжет своего будущего сериала.

Мальчик с увлечением брал уроки актерского мастерства у заслуженной артистки России Ольги Лебедевой. Во время одного из занятий Андрея осенило: так вот же она, моя героиня. И статью похожа, и обладает огромным темпераментом настоящей императрицы. Ольга отнеслась к идее мальчика снять фильм достаточно легко: не поверила. Но помогать обещала. Это было три года назад. Мечта пока оставалась мечтой…

Потом мама узнала о шоу "Миллион за мечту". Те, у кого есть мечта и кому не хватает на ее осуществления миллиона, могут попробовать его выиграть. "Мы поняли, что это шанс, - вспоминает Андрей. - Пусть получится не сериал, но короткометражный качественный фильм. Записали видео о мечте и отправили заявку на конкурс. Через некоторое время меня пригласили приехать в студию".

Тут он встретил множество людей, у каждого была своя мечта. Например, одной актрисе нужны были деньги, чтобы получить образование. Кто-то мечтал построить детскую площадку. Андрея попросили рассказать сюжет будущего кино.

"Я хочу снять то, что еще не снимали о великой императрице, - заявил мальчик. - Про ее последние годы жизни. Меня привлекает могущественная личность в тот период, когда она добилась всего, чего хотела". Но судьи отнеслись к идее скептически. Мол, нужно доработать, что-то изменить… "Я почувствовал, что вряд ли выиграю, - вспоминает Андрей. - Уже окончательно поник. И вдруг предприниматель Андрей Трубников объявил, что даст мне миллион, независимо от решения жюри и итогов конкурса". И Андрей его получил.

Завершая съемки короткометражного фильма, Андрей Арчаков теперь мечтает о сериале. Фото: из архива семьи Арчаковых.

В декабре прошлого года началась работа над фильмом. "Тогда еще не наступил карантин, и мы учились в школе, поэтому удавалось посвятить этому не так много времени, как хотелось, - рассказывает Андрей. - А когда школу перевели на дистанционку, мне стало гораздо легче, появилось больше времени создавать фильм".

Когда дал в ФБ объявление о наборе актеров, откликнулись даже профессиональные артисты. "Во время карантина собрали отличную команду с потрясающими людьми, - рассказывает юный режиссер. - Начали шить платья, примерили костюмы, многие брали на Мосфильме. Съемки проводили в Кусково и в Ботаническом саду. Фильм получился даже лучше, чем я ожидал. Но я счастлив даже не этим. А тем, что попал в совершенно волшебную творческую среду, тем, что работал с такими людьми и варился в этой профессии. У нас все получилось".

Сегодня фильм практически готов, и Андрей хочет отправить его на фестиваль.

Эвиту Мучкинову выбрала Джоан Роулинг

Эвита Мучкинова занимается рисованием с четырех лет. Фото: из архива семьи Мучкиновых.

Эвита Мучкинова из Элисты победила в необычном конкурсе, организованном английской писательницей Джоан Роулинг. И уже в ноябре читатели смогут увидеть ее работы в новой книге автора "Гарри Поттера".

Джоан Роулинг написала новую книгу "Икабог" и предложила детям из разных стран попробовать свои силы в качестве соиллюстраторов произведения. Мировая премьера потенциального бестселлера должна состояться в следующем месяце. А о конкурсе Эвита узнала только летом, когда он уже заканчивался. Кстати, тогда юной художнице было всего девять лет.

Российское издательство опубликовало в интернете фрагменты новой книги Джоан Роулинг, которые можно было проиллюстрировать. Времени оставалось совсем мало, и Эвита практически заскочила в уходящий поезд, успев отправить на конкурс лишь два рисунка.

- Мы прочитали фрагменты вместе с мамой. Потом я выбрала сюжеты, которые интересно было бы изобразить на бумаге, - вспоминает Эвита. - Нарисовала двух персонажей. Испуганного короля Фреда, который прячется под одеялом, и злую старуху Махрюч. В конкурсе победил рисунок с Фредом. Честно говоря, я не думала, что получится выиграть в таком конкурсе, и победа стала неожиданной. Я даже не поняла сначала, почему меня все поздравляют.

Девочка уже стала знаменитостью в степной республике, но оказалась не готова к неожиданно свалившейся славе. "Она даже жалуется: "Мама, я уже не рада, что мне уделяют столько внимания". Я утешаю ее как могу: "Потерпи немножко, скоро все забудется", - улыбается мама Эвиты Татьяна Мучкинова.

Юная художница занимается рисованием с четырех лет. И, как считает ее преподаватель из студии "Арт-скворечник" Герензел Богаева, победа Эвите досталась вполне заслужено.

- На занятиях мы часто иллюстрируем прочитанные сказки. Возможно поэтому Эвита смогла "поймать" текст автора, увидеть и изобразить яркий образ. У нее есть удивительное свойство. Она видит образы не поверхностно, и потому рисунки Эвиты получаются глубокими, подчас даже с философским смыслом, - говорит Герензел Богаева.

Однако дорога к признанию у Эвиты оказалась тернистой. Уже случались прецеденты, когда девочку "задвигали", и дело доходило до слез. Например, недавно члены жюри одного из конкурсов просто не поверили, что представленные на их суд работы написаны рукой ребенка. За юное дарование пришлось вступиться Герензел.

Сейчас Эвита намерена участвовать в других конкурсах и планирует в дальнейшем связать свою жизнь с творчеством. "Скорее всего, я стану иллюстратором, мультипликатором или дизайнером", - говорит девочка.

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