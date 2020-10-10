Россияне сметают автомобили на фоне роста цен

Из-за падения рубля и опасений второй волны коронавируса желающие обновить автомобиль решили поспешить с покупкой. Однако выбор машин у дилеров все еще достаточно ограничен, а цены уже начали постепенно расти.

Рыночная турбулентность

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Если посмотреть на динамику российского авторынка за последние месяцы, то можно увидеть, как кривая продаж уходит то в красную, то в зеленую зону. Так, после трех месяцев падения реализации новых машин из-за действующих в стране ограничительных мер, в июле был зафиксирован положительный результат - 6,8% со знаком "плюс".

Однако повышенный спрос на фоне остановок автозаводов на летние каникулы, напомним, привел к дефициту автомобилей у дилеров, в результате которого российский авторынок по итогам августа "просел" на символические 0,5%. А в минувшем месяце он вновь устремился вверх.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за первый месяц осени в нашей стране было реализовано 154,4 тыс. новых машин - на 3,4% больше, чем годом ранее. Впрочем, сентябрьский рост мало помог компенсировать провал продаж в апреле-июне, поэтому результат за девять месяцев 2020-го остается хуже прошлогоднего - на 13,9% до 1,1 млн автомобилей.

"Я бы не стал придавать сильное значение "небольшому росту" в сентябре - клиентская активность была на уровне августа, и объем продаж упирался в доступность автомобилей. В целом по маркам "Автомира" склады остались практически на уровне конца августа, но ситуация по брендам неоднородная - есть марки, по которым к концу сентября автомобилей не осталось совсем, а есть бренды, по которым поставки все-таки пошли. Продолжающееся падение курса рубля, безусловно, поддерживает повышенный спрос на автомобили - люди стараются купить автомобили по старым ценам, понимая, что они непременно вырастут", - говорит руководитель экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин.

Нестабильность курса рубля является одним из ключевых факторов, которые сегодня стимулируют спрос на автомобильном рынке, соглашается директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. По его словам, покупатели ожидают скорого роста цен, поэтому те, кто собирался купить автомобиль в ближайшее время, торопятся это сделать до вероятного подорожания. Вместе с тем, проблема дефицита на автомобильном рынке по-прежнему стоит достаточно остро.

Доступ ограничен

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Действительно, состояние складских запасов у разных автопроизводителей по-прежнему во многом определяет результаты их продаж. К примеру, АвтоВАЗ и Renault, у которых еще месяцем ранее было падение реализации, в сентябре смогли выйти в "плюс". При этом рост продаж у них превышает среднерыночное значение, равно как и таких лидеров рынка, как Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

Наилучшую же положительную динамику на российском авторынке сохраняют производители из Поднебесной, причем в сентябре марка Chery стала лидером в этом сегменте, обогнав Haval. А вот среди "аутсайдеров" оказались большинство японских брендов - Toyota, Nissan, Mitsubishi и Mazda, которые на фоне общего увеличения спроса демонстрируют двузначное падение продаж, хотя основную кассу, как известно, им делают автомобили местного производства.

"Японские бренды отличаются консервативным планированием и на сокращающемся рынке не имеют больших складов в наличии. Кроме того, доступность автомобилей также являлась для этих марок сдерживающим фактором в сентябре. В то же время по некоторым брендам, например Skoda, Kia, Hyundai, в августе заработали автозаводы, и дилеры стали получать автомобили из новых поставок. Соответственно в сентябре были выдачи законтрактованных ранее автомобилей, что в том числе положительно повлияло на динамику продаж. Что касается роста реализации китайских брендов, соотношение доступной цены, технологичности и качество этих автомобилей привело к тому, что все больше автолюбителей рассматривают их в качестве покупки", - комментирует генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

В свою очередь, Владимир Мирошников отмечает, что сейчас заметное преимущество получают бренды, которые могут обеспечить доступность своих моделей. Если в дилерских центрах бренда представлено мало автомобилей в наличии, он может терять долю рынка, даже если спрос на его автомобили достаточно высок.

Игра на повышение

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Между тем, по итогам продаж автомобилей в сентябре АЕБ несколько улучшила свой прогноз на 2020 год. В ассоциации надеются на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации. Согласно новому прогнозу, в нынешнем году российский авторынок снизится на 13,5% и составит 1 млн 552 тыс. машин.

В то же время, несмотря на то, что ситуация с поставками новых автомобилей в целом нормализовалась, по многим брендам все еще ощущается дефицит. Этому способствует и приток покупателей на фоне ослабления рубля, что, в свою очередь, заставляет автопроизводителей в очередной раз переписывать прайс-листы. По оценкам компании Fresh Auto, на сегодняшний день из-за обвала рубля стоимость новых автомобилей увеличилась на 3-10% в зависимости от сегмента, и ввиду отсутствия укрепления российской валюты к зиме стоит ожидать очередного повышения цен еще на 5-10%.

"Мы ожидаем, что на рынке в целом в октябре-ноябре останется прежний уровень спроса, а в декабре начнет понемногу снижаться. Давать прогнозы в более долгосрочной перспективе пока сложно, так как по некоторым брендам еще остается дефицит автомобилей, и этот фактор продолжит влиять на рынок в ближайшем будущем. В настоящее время именно нехватка, а также колебания курса значительно подогревают покупательский интерес в отрасли", - констатирует председатель правления АГ "Авилон" Андрей Павлович.

По мнению Артема Зябина, ощутимый дефицит по большинству марок сохранится до конца декабря. А если ситуация со второй волной коронавируса ухудшится и будут вводиться локальные локдауны, как это уже произошло на некоторых автозаводах Юго-Восточной Азии, то проблемы с поставками автомобилей могут сохраниться и в первом квартале следующего года.