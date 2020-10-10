Сборная России и "Спартак" отреагировали на смерть Василия Кулькова

Сборная России по футболу и "Спартак" выразили соболезнования в связи со смертью Василия Кулькова.

Известный в прошлом футболист московского "Спартака" и сборной страны скончался в субботу в возрасте 54 лет. В составе красно-белых он выигрывал чемпионаты СССР и России, а также работал в клубе после завершения карьеры.

"Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича", - сказал председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

Выразила свои соболезнования и сборная России, за которую Кульков провел 21 матч и забил пять голов.

"Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского "Спартака" и сборной России. Вечная память", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.