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10.10.2020 20:00
Рубрика: Легковые авто

Стартовал серийный выпуск спецверсии Lada 4x4

Текст: Юрий Зубко
Фото: ww.vk.com/avtovaznewsspb Фото: ww.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: ww.vk.com/avtovaznewsspb

АвтоВАЗ на постоянной основе начала сборку спецверсии Lada 4x4, об этом сообщает паблик AvtoVAZ News.

Фото: Борис Захаров
Самые необычные версии Lada Largus

Легендарная вазовская модель в лимитированной серии получила чёрную окраску кузова, такие же литые колёсные диски, потолок, поручни, противосолнечные козырьки, блок системы "ЭРА-Глонасс". Помимо этого, на передних крыльях наклеены шильдики Black, на спинках передних кресел вышита надпись с названием спецверсии.

Если раньше с конвейера сходили опытные партии, состоящие из нескольких машин, то теперь автомобили собираются в течение всей смены. Завод начал накапливать товарный запас для последующей отгрузке дилерам.

Также в течение нескольких недель продолжается сборка Lada Xray Cross Black с салоном черного цвета. Внешне автомобиль практически не отличается от версии Instinct - разве что вместо антенны "акулий плавник" установлена стандартная. На прошлой неделе автомобили сходили с конвейера оранжевого цвета, на этой - белого. Отгрузка дилерам уже идет.

Сегодня цены на 3-дверную Lada 4x4 лежат в диапазоне от 572 900 до 648 900 рублей. 5-дверный вариант стоит от 615 900 до 691 900 рублей.

#Lada