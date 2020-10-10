Стартовал серийный выпуск спецверсии Lada 4x4

АвтоВАЗ на постоянной основе начала сборку спецверсии Lada 4x4, об этом сообщает паблик AvtoVAZ News.

Легендарная вазовская модель в лимитированной серии получила чёрную окраску кузова, такие же литые колёсные диски, потолок, поручни, противосолнечные козырьки, блок системы "ЭРА-Глонасс". Помимо этого, на передних крыльях наклеены шильдики Black, на спинках передних кресел вышита надпись с названием спецверсии.

Если раньше с конвейера сходили опытные партии, состоящие из нескольких машин, то теперь автомобили собираются в течение всей смены. Завод начал накапливать товарный запас для последующей отгрузке дилерам.

Также в течение нескольких недель продолжается сборка Lada Xray Cross Black с салоном черного цвета. Внешне автомобиль практически не отличается от версии Instinct - разве что вместо антенны "акулий плавник" установлена стандартная. На прошлой неделе автомобили сходили с конвейера оранжевого цвета, на этой - белого. Отгрузка дилерам уже идет.

Сегодня цены на 3-дверную Lada 4x4 лежат в диапазоне от 572 900 до 648 900 рублей. 5-дверный вариант стоит от 615 900 до 691 900 рублей.