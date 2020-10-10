Трамп предложил провести дебаты с Байденом на открытом воздухе

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести следующие дебаты с кандидатом в президенты Джо Байденом на открытом воздухе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает телеканал Fox News.

"Для меня это совсем не проблема. На самом деле, когда у нас были митинги на открытом воздухе, у нас не было проблем", - отметил Трамп. По его словам, вероятность передачи коронавируса на открытом воздухе ниже, чем в помещении.

В пятницу Комиссия по президентским дебатам (CPD) сообщила об отмене намеченной на 15 октября дискуссии Трампа и Байдена из-за разногласий относительно их формата. Следующие дебаты запланированы на 22 октября. Первый раунд прений состоялся 29 сентября.

По данным CPD, 8 октября предложили провести дебаты в Майами, штат Флорида, в виртуальном формате в целях безопасности. Однако избирательные штабы претендентов не пришли к единому мнению. В этой связи комиссия сосредоточит внимание на подготовке к проведению финальных президентских дебатов 22 октября.