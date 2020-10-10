В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена

Запланированные на 15 октября теледебаты кандидатов в президенты США не состоятся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. Очередной раунд дебатов хотели провести в онлайн-формате, но нынешний американский лидер отверг это предложение.

Напомним, президентские выборы должны состояться в США третьего ноября. На кресло главы государства претендуют двое: демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Последний неделю назад сообщил, что заразился коронавирусом. Лечение было успешным, и врач Трампа заявил, что хозяин Белого дома уже 10 октября сможет вернуться к участию в массовых политических мероприятиях.