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10.10.2020 02:15
Рубрика: В мире

В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена

Запланированные на 15 октября теледебаты кандидатов в президенты США не состоятся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. Очередной раунд дебатов хотели провести в онлайн-формате, но нынешний американский лидер отверг это предложение.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Напомним, президентские выборы должны состояться в США третьего ноября. На кресло главы государства претендуют двое: демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Последний неделю назад сообщил, что заразился коронавирусом. Лечение было успешным, и врач Трампа заявил, что хозяин Белого дома уже 10 октября сможет вернуться к участию в массовых политических мероприятиях.

В мире США Выборы президента США-2020

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