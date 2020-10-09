Врач: Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу

Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал журналистам, что у главы государства нет признаков прогрессирования заболевания, вызванного SARS-CoV-2, лечение было успешным, и 10 октября президент сможет вернуться к публичным мероприятиям.

"Суббота станет десятым днем после установленного в прошлый четверг диагноза. И я в полной мере ожидаю безопасного возвращения президента к общественным мероприятиям. Он больше не представляет опасности для окружающих", - подчеркнул медик, добавив, что пульс Трампа - 69 ударов в минуту, давление 127 на 81, то есть все показатели в норме.

Напомним, второго октября американский лидер сообщил, что у него коронавирус. В пятницу Трамп отправился на лечение в медцентр имени Уолтера Рида. А уже пятого октября покинул госпиталь и вернулся в Белый дом.