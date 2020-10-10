Постановление губернатора Тверской области от 7 октября 2020 года № 147-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека) при нахождении в общественном транспорте, в том числе осуществляющем перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковом такси, железнодорожном транспорте, на железнодорожных вокзалах, станциях, автовокзалах, автостанциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях, в административно-деловых центрах, торговых центрах (комплексах), в объектах розничной торговли, в организациях культуры, в медицинских организациях, зданиях (помещениях), в которых осуществляют свою деятельность мировые судьи Тверской области";

2) подпункт 3 пункта 10 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 12 октября 2020 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







