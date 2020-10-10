Ураган "Дельта" обрушился на побережье штата Луизиана

Ураган "Дельта" обрушился на американский штат Луизиана вечером в пятницу. Атмосферный вихрь, который над Мексиканским заливом усилился до второй категории, принес с собой ливни и ураганный ветер. На побережье - огромные волны.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что "Дельта" движется на северо-восток со скоростью 22 километра в час. Максимальная скорость ветра в центре вихря достигает 47 метров в секунду. Основной удар стихии пришелся на американский город Креола, информирует ТАСС.