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10.10.2020 06:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали условия перевода школьников на дистант

Текст: Ирина Краснопольская, Ольга Бухарова, Наталья Граф, Ольга Игнатова, Наталья Коротченко, Елена Манукиян, Ирина Невинная, Наталья Саванкова, Ирина Штерман
Родителей из разных регионов волнует вопрос: могут ли, как и весной, перевести школьников на дистанционные занятия? И при каких условиях это может произойти?
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

"У нас уже давно сложилась практика, и сейчас ее используют многие наши коллеги на Западе: когда приходит сезон ОРВИ, да еще присоединяется грипп, мы включаем алгоритм прерывания эпидпроцесса в школе. Мы переводим отдельный класс, а иногда и всю школу на дистанционное обучение", - рассказала на "Деловом завтраке" в "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное

По ее словам, порядок такой: если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует двадцать процентов учеников, директор школы вправе отправить класс на карантин. "Подчеркну, это не распоряжение санитарного врача, ни кого-то еще - директор принимает это решение сам, - уточнила глава санитарного ведомства. - Когда в 2016 году мы стали активно использовать эту схему - мы просто закрывали классы. А сейчас школы научились не останавливать процесс обучения. Дети продолжают получать знания, но главное, что они находятся дома. Мы сохраняем здоровье всех тех, кто в этой школе и учится, и работает.

С коронавирусом ситуация, конечно, сложнее. Здесь возможно переводить класс на дистанционную работу и в случае нескольких заболевших. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс обучения во всей школе. В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах".

Попова также рассказала, что учителя коронавирусом болеют редко. "Рост заболеваемости есть, но не столько из-за коронавируса, сколько из-за других сезонных инфекций. Учителей защищают маски, которые они должны носить, когда общаются друг с другом. На сегодняшний день у нас не зафиксировано случаев, когда бы учитель заразился от ребенка", - отметила Попова.

Фото: iStock
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А самый большой всплеск заболеваемости, по ее словам, в сентябре был среди офисных работников. "Они все лето были на удаленной работе, в отпусках, а сегодня вернулись к привычному очному режиму, но при этом, видимо, нигилистически отнеслись к необходимости соблюдать меры защиты. Сейчас эта ситуация исправляется", - добавила она.

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" можно прочитать здесь.

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