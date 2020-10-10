В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом дважды

В России нет ни одного документально подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом, рассказала на "Деловом завтраке" в "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Иммунитет, который вырабатывается после вакцины, защищает от заражения так же, как и иммунитет, который получен в результате перенесенного заболевания. У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом - все описанные случаи, а их шесть, - за рубежом. В России после тщательной проверки такие не подтвердились", - объяснила Попова.

По ее словам, вакцинация - лучший и более безопасный способ защиты от вируса. "После заболевания может развиться целый ряд осложнений, зачастую тяжелых. Кроме того, мы не знаем еще о возможных отдаленных последствиях, только изучаем это. Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом", - добавила она.

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" можно прочитать здесь.