Людмила Айвар, адвокат:

Правительство одобрило закон минюста о том, что расторгающим брак супругам можно подать заявление не по месту прописки. Я считаю, это очень хорошая инициатива, ведь единая система ЗАГСов - эффективный инструмент бракоразводного процесса: теперь будет понятно, кто на ком женат, у кого сколько детей, кто когда родился и тому подобное. Когда этой инициативы не было, люди, мигрировавшие в большие города, могли с легкостью найти себе новых спутников жизни, чтобы вступить в очередной зарегистрированный брак, который влечет все правовые последствия, законные для супругов. Потом двоеженцы якобы не могли развестись, теряли паспорта, и их становилось все больше и больше. Встречались и ситуации, когда, к примеру, женщина, находящаяся в браке и не живущая с супругом долгий период времени, заводила ребенка, затем в свидетельстве о рождении регистрировала чадо на супруга, хотя он его отцом не являлся. Также муж и жена, которые долгий период времени не жили вместе, не могли развестись, поскольку это было затруднительно и с материальной, и с территориальной точки зрения. Поэтому электронная система ЗАГСов подобна механизму МФЦ с единым окном, когда можно прийти и решить свои проблемы независимо от того, где ты живешь.

Кстати, еще бракоразводный процесс упростил бы дистанционный развод. Когда второй супруг мог бы прийти в ЗАГС по месту жительства и дать оттуда свое согласие, которое увидел бы запрашивающий развод в другом органе ЗАГСа. И это все по единой базе данных сводилось бы в одно делопроизводство, когда люди, находясь в разных регионах, могли бы расторгнуть брак, не приезжая друг к другу. Подобная система и позволила бы избежать многоженства, и помогла бы быстро и современно урегулировать свои отношения.

Что касается увеличения количества разводов, я здесь сильно огорчаюсь. Я, конечно, за семейные ценности, за крепкую, многодетную семью, семейные узы и поддержку. Мне как женщине, находящейся в браке и имеющей четверых детей от одного супруга, грустно оттого, что у нас люди к браку стали относиться, как к чему-то несерьезному. Многие вступают в брак, не рассчитывая на длительный период проживания: вот сегодня им хорошо, они сыграли свадьбу, погуляли, а через год семья распадается. И это и общественная, и психологическая проблема. Дело еще в том, что у нас нет института медиации и института семейной психологии, нет процедуры восстановления семьи, с помощью такого государственного органа, как суд. Хотелось бы, чтобы эти институты работали, как, например, в Европе или в США, где суд в первую очередь будет решать вопросы восстановления семьи, отношений, проблемы детей, алиментов, то, где ребенок будет проживать, смогут ли папа или мама его содержать.