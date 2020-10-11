Новости

Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка 22:17
Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце 22:11
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 22:04
Более 12,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 21:51
В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 21:26
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 21:21
В Подмосковье женщина убила своего 4-летнего сына 20:31
Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию 19:57
Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима 18:24
Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований 18:17
Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год 17:24
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1" 17:14
В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов 17:03
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 16:33
Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью 16:03
Стамбулу угрожают попугаи 15:24
На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям 14:56
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России 14:38
Путин рассказал о подарках от внуков 14:30
Путин рассказал об отношениях в большой политике 14:18
Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками 14:15
Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре 14:05
Явка на выборах в Таджикистане превысила 70 процентов 13:55
Ученые назвали токсичные водоросли основной причиной катастрофы на Камчатке 13:08
Талибы надеются на победу Трампа на президентских выборах 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"

Людмила Айвар, адвокат:

Правительство одобрило закон минюста о том, что расторгающим брак супругам можно подать заявление не по месту прописки. Я считаю, это очень хорошая инициатива, ведь единая система ЗАГСов - эффективный инструмент бракоразводного процесса: теперь будет понятно, кто на ком женат, у кого сколько детей, кто когда родился и тому подобное. Когда этой инициативы не было, люди, мигрировавшие в большие города, могли с легкостью найти себе новых спутников жизни, чтобы вступить в очередной зарегистрированный брак, который влечет все правовые последствия, законные для супругов. Потом двоеженцы якобы не могли развестись, теряли паспорта, и их становилось все больше и больше. Встречались и ситуации, когда, к примеру, женщина, находящаяся в браке и не живущая с супругом долгий период времени, заводила ребенка, затем в свидетельстве о рождении регистрировала чадо на супруга, хотя он его отцом не являлся. Также муж и жена, которые долгий период времени не жили вместе, не могли развестись, поскольку это было затруднительно и с материальной, и с территориальной точки зрения. Поэтому электронная система ЗАГСов подобна механизму МФЦ с единым окном, когда можно прийти и решить свои проблемы независимо от того, где ты живешь.

Фото: iStock
Правительство одобрило законопроект, разрешающий разводиться не по месту

Кстати, еще бракоразводный процесс упростил бы дистанционный развод. Когда второй супруг мог бы прийти в ЗАГС по месту жительства и дать оттуда свое согласие, которое увидел бы запрашивающий развод в другом органе ЗАГСа. И это все по единой базе данных сводилось бы в одно делопроизводство, когда люди, находясь в разных регионах, могли бы расторгнуть брак, не приезжая друг к другу. Подобная система и позволила бы избежать многоженства, и помогла бы быстро и современно урегулировать свои отношения.

Что касается увеличения количества разводов, я здесь сильно огорчаюсь. Я, конечно, за семейные ценности, за крепкую, многодетную семью, семейные узы и поддержку. Мне как женщине, находящейся в браке и имеющей четверых детей от одного супруга, грустно оттого, что у нас люди к браку стали относиться, как к чему-то несерьезному. Многие вступают в брак, не рассчитывая на длительный период проживания: вот сегодня им хорошо, они сыграли свадьбу, погуляли, а через год семья распадается. И это и общественная, и психологическая проблема. Дело еще в том, что у нас нет института медиации и института семейной психологии, нет процедуры восстановления семьи, с помощью такого государственного органа, как суд. Хотелось бы, чтобы эти институты работали, как, например, в Европе или в США, где суд в первую очередь будет решать вопросы восстановления семьи, отношений, проблемы детей, алиментов, то, где ребенок будет проживать, смогут ли папа или мама его содержать.

Власть Право Семейное право Разводы и алименты Семейное законодательство

Главное сегодня

Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП