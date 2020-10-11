Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Нагорному Карабаху. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно", - отметил Алиев в интервью РБК.

При этом он отметил, что "фаза политического урегулирования" наступит, "если армянская сторона будет привержена режиму перемирия".

При этом он отметил, что не исключает прямых переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, хотя считает их "на данном этапе непродуктивными,", поскольку сначала "должны сложиться определенные условия".

Перемирие между Азербайджаном и Арменией было согласовано на встрече глав МИД двух стран при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Москве в ночь с 9 на 10 октября.