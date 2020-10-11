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11.10.2020 12:30
Рубрика: В мире

Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном

Текст: Константин Волков

Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Нагорному Карабаху. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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"Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно", - отметил Алиев в интервью РБК.

При этом он отметил, что "фаза политического урегулирования" наступит, "если армянская сторона будет привержена режиму перемирия".

При этом он отметил, что не исключает прямых переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, хотя считает их "на данном этапе непродуктивными,", поскольку сначала "должны сложиться определенные условия".

Перемирие между Азербайджаном и Арменией было согласовано на встрече глав МИД двух стран при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Москве в ночь с 9 на 10 октября.

В мире экс-СССР Азербайджан В мире экс-СССР Армения Проблема Нагорного Карабаха

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