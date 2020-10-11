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11.10.2020 08:44
Рубрика: В мире

Бродвейские театры не откроются до мая

Текст: Валерий Кузнецов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бродвей будет закрыт до конца мая 2021 года - это официально объявлено в Нью-Йорке. "Великий светлый путь", как именуют в Америке самую театральную улицу мира, одну из главных туристических достопримечательностей города, погасил свои огни в марте 2020-го, одномоментно прервав показ более чем 30 музыкальных шоу, а теперь вынужденный антракт продлен еще на восемь месяцев. Продюсеры некоторых из спектаклей - в частности, сценической версии диснеевского "Холодного сердца", - сообщили, что закрывают показы навсегда.

Фото: iStock
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Бедствующие театры много раз за этот год переносили даты своего открытия: сначала до седьмого июня, затем до шестого сентября, затем до третьего января 2021 года, - но бушующая в мире пандемия каждый раз заставляла отказаться от возобновления работы.

Актерские профсоюзы бьют тревогу: почти сто тысяч человек, работающих в театрах Бродвея, остались без возможности зарабатывать на жизнь и нуждаются в государственной помощи. Городская казна лишается около 15 миллиардов долларов, поступавших от самой крупной в мире индустрии развлечений: только в прошлом сезоне бродвейские театры посетили более 15 миллионов зрителей.

Как известно, в сентябре об отмене всего будущего сезона - впервые за свою 140-летнюю историю - объявила "Метрополитен-опера", которая при более благоприятных обстоятельствах надеется возобновить работу только в сентябре 2021 года. Театры других городов США закрыты до Нового года, но ожидается, что они последуют примеру Бродвея. Коронавирус погрузил в непривычную тишину лондонский Уэст-энд, многие актеры подумывают о смене профессии. Известнейший лондонский продюсер Кэмерон Макинтош сообщил недавно, что такие спектакли, как "Мери Поппинс", "Гамильтон", "Призрак оперы" смогут возобновить показы не раньше будущего года.

Активная театральная жизнь пока переместилась в интернет. Создан YouTube-канал Show Must Go On. До сих пор там можно было посмотреть сцены из закулисной театральной жизни, интервью со звездами, фрагменты знаменитых мюзиклов. В эти выходные там полностью идет мюзикл "Призрак оперы" в записи из Королевского Альберт-Холла в Лондоне 2011 года с грандиозным оркестром из 200 музыкантов. Спектакль можно бесплатно смотреть здесь.

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