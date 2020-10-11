Дорожный нацпроект дополнят новыми показателями

К 2030 году в нормативное состояние должно быть приведено 85% дорог в агломерациях с населением от 100 до 200 тысяч человек, рассказали в Минтрансе. С 2025 года в нормативное состояние также предполагается привести до 85% наиболее важных региональных дорог.

Эти задачи включены в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги". Также будут включены новые показатели.

Например, в федпроекте "Безопасность дорожного движения" введен новый показатель "Удовлетворенность безопасностью дорожного движения" и предложен дополнительный показатель - "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств". Этот показатель будет лучше отражать ситуацию с учетом сезонной миграции туристов. Например, в Крыму в летний сезон количество транспортных средств увеличивается в 3-4 раза, соответственно, аварийность также растет, потому неправильным главам регионов быть ответственным по единственному показателю "на 100 тысяч населения", пояснил в ходе выступления на заседании итоговой коллеги Минтранса заместитель министра транспорта - руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

В проект также включены такие мероприятия, как "Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях". Предлагается приобретение около 600 карет скорой помощи категории и не менее 90 штук медико-санитарных вертолетов.

Эта программа предусмотрена с 2025 года. Пока она еще находится в стадии обсуждения, отметил Костюк.

В федпроект "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях", который выделен из федпроекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", планируется включить оптимизацию системы транспортного обслуживания и внедрение цифровых технологий оплаты проезда.

Реализация проекта позволит в среднем в городских агломерациях достигнуть обновления на период до 2030 года 30% подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования: автобусов, трамваев, троллейбусов и впервые пригородного железнодорожного подвижного состава. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Помимо этого, при реализации федпроекта предусматривается привлечение внебюджетного финансирования на цели модернизации инфраструктуры.

В Минтрансе также предложили показатель по повышению квалификации работников дорожного хозяйства дополнить высшим образованием и проведением информационно-ознакомительных мероприятий. При этом количество обучающихся увеличат с трех до 11 тысяч человек к 2024 году, и доведут количество обучившихся до 32 тысяч человек к 2030 году.

"Минтранс обсуждает с регионами целевое обучение по высшему образованию, перечень институтов сейчас определяем, так что если мы с вами все правильно сделаем в 2021 году, то к 2026 году в регионах мы будем иметь работников дорожного хозяйства и смежных профессий, высокопрофессиональную молодежь, которая будет обучена под действующие нормативы", - сказал Костюк.

На основании заявок от регионов и предприятий дорожного хозяйства будут формироваться заявки на целевое обучение по программам высшего образования.