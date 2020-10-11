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11.10.2020 05:38
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал признаки необходимости замены сим-карты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При ухудшении качества связи многие часто обвиняют в этом сотовый телефон, однако это не всегда так. Скорее всего, нужно просто обновить сим-карту, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Фото: istock
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В интервью агентству "Прайм" он назвал несколько признаков того, что сим-карту пора поменять. В первую очередь должно насторожить ухудшение качества связи и интернета - кратковременные разрывы связи или плохой сигнал. Как правило, это сопровождается быстрой разрядкой гаджета.

Второй признак - если при хранении контактов на сим-карте лимит оказывается исчерпан. Это говорит о том, что у вас, возможно, старая версия сим-карты с небольшим объемом памяти. Также об обновлении сим-карты стоит задуматься, если она не поддерживает технологию 4G.

В любом случае сим-карту нужно обновлять один-два раза в год, а также при покупке нового телефона, отметил эксперт, напомнив, что для этого не обязательно менять номер телефона или тариф.

Ранее в Роскачестве рассказали, что подозрительно высокий расход трафика требует немедленного отключения интернета и самого мобильного телефона. Одной из вероятных причин резкого перерасхода может быть случайно закаченная вирусная программа. Чтобы оперативно предотвратить вредоносные действия, лучше отключить интернет, вынуть из телефона сим-карту и проверить антивирусом через вай-фай уже "пустой" смартфон.

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