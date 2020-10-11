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11.10.2020 17:38
Рубрика: Спорт

С седьмой попытки

Германия одержала первую победу в истории турнира, созданного в 2018 году
Текст: Артур Нанян
Чемпионы мира-2014 сборная Германии обыграла на выезде Украину (2:1). Эта победа стала знаковой для "Бундестим", поскольку она стала первой для нее в истории в Лиге наций.
Сборная Германии не проигрывает уже 13 месяцев. Фото: EPA Сборная Германии не проигрывает уже 13 месяцев. Фото: EPA
Сборная Германии не проигрывает уже 13 месяцев. Фото: EPA

Перед выездом в Киев немцы провели товарищеский матч с турками, в котором, трижды ведя в счете, они умудрились сыграть вничью (3:3). Причем последний третий гол гости забили уже в компенсированное время. После встречи главный тренер Германии Йоахим Лев откровенно признался, что он разочарован и зол. И призвал своих игроков быть более уверенными в себе.

Фото: REUTERS/Will Oliver
Стал известен арбитр матча Россия - Венгрия

Справедливости ради, у немцев есть проблемы с составом. Самое главное - отсутствие из-за легкого гриппа форварда лондонского "Челси" Тимо Вернера. Он остался в запасе на поединок с украинцами, а на острие вместо него вышел Серж Гнабри.

К слову, Германия не проигрывает уже 13 месяцев, серия без поражений - девять встреч. В последний раз немцы уступали больше года назад - в сентябре 2019 года в поединке с Нидерландами (2:4). Что касается непосредственно Лиги наций, то "Бундестим" понадобилось семь матчей, чтобы добиться победы. Ранее были четыре поражения и две ничьи.

- Сегодня был очень интенсивный матч с обеих сторон. Как у нас, так и у них есть сильные исполнители. Украинцы неплохо защищались, но результат справедлив. У нас было несколько хороших моментов, мы могли сделать счет 3:0, забить четыре мяча. В целом я был доволен нашим футболом до второго гола. Мы полностью доминировали и контролировали ситуацию на поле. Наша команда долго не играла вместе, так что я посчитал, что не стоит менять состав, - отметил Лев.

В параллельном матче группы 4 Лиги "А" испанцы обыграли на своем поле Швейцарию (1:0). Благодаря победе "красная фурия" закрепилась на первом месте своего квартета, набрав семь очков. Далее идут немцы (пять очков), украинцы (три) и швейцарцы (одно).

Испанцы продлили беспроигрышную серию до 15 встреч. В последний раз футболисты Луиса Энрике терпели поражение в ноябре 2018 года в поединке Лиги наций против хорватов (2:3).

Старт участника 1/8 финала чемпионата мира-2018 швейцарцев в Лиге наций получился крайне неудачным. Команда Владимира Петковича проиграла испанцам с украинцами и сыграла вничью с Германией. Но Петкович не унывает.

- В целом, думаю, мы провели сегодня неплохой матч, хотя обидно проигрывать топовому сопернику таким вот образом. К сожалению, пропустили после собственной ошибки. У Испании отличная команда с исполнителями мирового класса. Потому мы заслуживаем самых лучших слов за свои старания, - сказал Петкович.

Тем временем определились финалисты плей-офф Лиги наций. Восемь команд разыграют оставшиеся четыре путевки в финальную часть чемпионата Европы грядущем летом.

В финал плей-офф пробился один из соперников России по Лиге наций - Венгрия. Мадьяры обыграли на выезде Болгарию (3:1). В решающей схватке за право участия на Евро-2020 венгры сразятся с исландцами, оказавшимися сильнее румын (2:1).

Непростых побед добились сборные Словакии и Северной Ирландии. Обе команды выиграли в серии пенальти: словаки были удачливее ирландцев, а североирландцы - боснийцев.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Россия - Турция - онлайн-трансляция матча Лиги наций

Еще один соперник россиян по Лиге наций - Сербия в драматичной борьбе обыграла на чужом поле Норвегию. Уже в концовке встречи, на 82-й минуте, гости вышли вперед усилиями Сергея Милинковича-Савича. Однако скандинавы сравняли счет, причем сделал это полузащитник "Ростова" Матиас Норманн. И все же последнее слово в этом противостоянии осталось за сербами: в дополнительное время второй мяч забил Милинкович-Савич. Как итог - 2:1.

В решающей схватке за выход на Евро футболисты Любиши Тумбаковича встретятся с Шотландией, переигравшей в серии пенальти израильтян. За последнюю путевку на турнир поборются Грузия и Северная Македония. Финальные матчи состоятся 12 ноября.

Тем временем

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выразил надежду, что наказание столичного "Спартака" за нарушение требований безопасности, введенных из-за коронавируса, будут адекватными. Об этом сообщается в пресс-релизе РПЛ.

Заседание Тушинского районного суда Москвы по делу о наказании "Спартака" за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче с "Зенитом" назначено на сегодня.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Источник: В "Спартак" перейдет футболист "Челси"

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на "Спартак". В своем заявлении организация утверждает следующее: клуб не обеспечил надлежащий контроль над соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на трибунах. Также сообщалось, что на арене находилось более 20,7 тысячи человек (максимальная вместимость - 45 тысяч зрителей).

В ведомстве подчеркнули, что по итогам расследования на генерального директора и юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и административные материалы направлены в Тушинский районный суд. Эта статья предусматривает административное наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

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