Какие сюрпризы приготовил кроссовер Chery Tiggo 7 Pro за 1,5 млн рублей

Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro атакует лидеров сегмента ярким дизайном и передовой электроникой, по-прежнему делая ставку на передний привод и успех в асфальтовых дисциплинах. "РГ" проверила новинку в городе, на трассе и в полях.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro является продуктом глубокой модернизации предшественника - Tiggo 7 и позиционируется как модель нового, второго поколения. В сравнении с предшественником в глаза бросаются прежде всего более яркие дизайн-ходы, равно как электронные новшества типа полностью светодиодных фар и камер системы кругового обзора.

Словом, по всему видно, что китайцы постарались продвинуть свой C-SUV вверх по лестнице престижности. И, кстати, помимо презентабельной внешности и улучшенной отделки интерьера о желании повысить статус модели свидетельствует в том числе и заявленный список конкурентов - Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Hyundai Tucson. Но сможет ли китайская новинка сражаться с лидерами сегмента на равных? Давайте разберемся.

Фейсконтроль пройден

Фото: Юрий Зубко/ РГ

"Семерка" нового поколения производит впечатление крепко сбитого автомобиля. Такое ощущение создает высокая линия остекления, необычные выштамповки бортов и крупная, почти во всю ширину "фасада" решетка радиатора. При этом в облике стало чуть меньше "джиперского".

К примеру, если у предшественника колесные арки имели брутальные прямоугольные формы, то теперь имеем циркульные полукружья, а 3D-узоры на "гриле", зауженная оптика, бегущая строка диодных поворотников и закамуфлированные задние стойки повысили градус гламурности. В общем, рискнем предположить, что преемник завоюет больше покупателей из числа женщин, а его явно асфальтовая суть (здесь мы чуть забегаем вперед) поубавит клиентов из числа тех, кто практикует езду по проселку.

Практичность и приспособленность к городской эксплуатации - второй козырь, которые рассчитывает разыграть Chery. Отметим в этой связи вполне внушительный клиренс 190 мм (высоких бордюров можно не бояться), защитный обвес и мощнейшие уплотнители дверей, которые к тому же полностью прикрывают пороги.

Старшие комплектации могут похвастаться к тому же сервоприводом пятой двери с функцией бесконтактного открывания (достаточно приблизиться на расстояние 1 метр) и дистанционным запуском двигателя. Альтернативой базовым 17-дюймовым колесам являются в старших комплектациях 18-дюймовые. В том числе и из-за больших колес тестовый автомобиль в топовом исполнении Premium выглядит посолиднее начальной версии, да и управляемость с более низкопрофильной резиной интереснее. И еще одна важная деталь - по-модному покатые задние стойки не вызвали дефицит пространства на заднем ряду, даже высоким не тесно - дизайн здесь продуман и продиктован функцией.

Развитие стиля

Фото: Пресс-служба Chery.

Если экстерьеру можно поменять на некоторую попсовость, то салон выглядит более нейтрально и при этом без преувеличения дорого и интеллигентно. На то что принято называть азиатчиной (крикливый декор, несоразмерные элементы) нет и намека.

Дизайнерская команда под управлением корейца Стива Юма, ранее трудившегося в General Motors, предусмотрела тактильно приятную отделку мягкими пластиками и экокожей, внедрила новомодную атмосферную подсветку, синхронизированную с музыкой, но главное, объединив усилия с компоновщиками, обеспечила достойную эргономику.

Принципиальнее всего, что руль Tiggo 7 Pro регулируется в двух плоскостях, а передние сиденья тестового автомобиля (топовая комплектация Premium) снабжены развитым профилем, длинными подушками, большим количеством электрорегулировок (в том числе поясничного упора) и подогревом.

Фото: Пресс-служба Chery.

Заднему дивану можно попенять на то, что спинка не регулируется по наклону, равно как на отсутствие лыжного лючка. И тем не менее на галерке вполне уютно - имеются откидной подлокотник, подогрев, дефлекторы вентиляции и индивидуальные светильники рядом с верхними поручнями. Ну а вишенка на торте, который подают покупателям дорогих исполнений, - огромный панорамный люк (площадь 1,13 м2) с солнцезащитной шторкой и защитой от защемления.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Багажник не рекордного размера - на 475 л, зато грамотно сконфигурирован, поэтому сюда спокойно влезает, например, детская коляска. В подполье - докатка с органайзером. В минусы записываем большую ступеньку, которая образуется при складывании заднего дивана.

Электронный рай

Фото: Юрий Зубко/РГ

Из электронных примочек отметим щедрый пакет систем обогрева (ветровое стекло, форсунки омывателя, заднее стекло, внешние зеркала, руль, передние и задние сиденья), а также систему кругового обзора с по сути уникальными в сегменте алгоритмами работы.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Помимо отдельных ракурсов (сверху, с флангов, спереди, сзади) на центральный дисплей выводится 3D-изображение автомобиля, и водитель может наблюдать за кроссовером как бы со стороны, видя наглядно все препятствия по периметру. Решение, надо сказать, удивительно удобное. В городской толчее получаешь четкое представление о всех помехах. И, кстати, напрягать зрение не нужно - диагональ центрального тачскрина - аж 10,25 см.

Выходит, усилиями профессионалов удалось создать едва ли не оптимальный гольф-кроссовер чуть ли не премиум-класса? Не все так просто.

Фото: Пресс-служба Chery.

Главную претензию предъявляем алгоритму работы вариаторной трансмиссии - точнее селектору, который предлагает переключаться между "Драйвом" и "Реверсом" через нейтраль (то есть толкать селектор дважды, выдерживая паузу) и при этом требуя обязательного присутствия ноги на педали тормоза и пристегнутого водительского ремня.

Безопасность это, конечно, хорошо, но потеря времени и нервов от такой схемы неоправданно большая. К слову, похожий алгоритм навязывают водителям также и кроссоверы Volvo, которые, оснащают рукоятками селекторами очень похожей формы.

Выбираем Sport

Фото: Пресс-служба Chery.

Безальтернативный 1,5-литровый 147-сильный бензиновый мотор и вариатор формируют удачный альянс. У вас не будет проблем, когда нужно будет двигаться в темпе потока или быстрее его. Однако в базовом режиме Eco реакции машины все же заторможены, алгоритм, точно в соответствии с названием, радеет об экономии бензина (к слову, допускается заправлять в бак топливо АИ-92).

С переводом тумблера на центральном тоннеле в положение Sport Tiggo 7 Pro становится таким, каким его хотели бы видеть активные водители. Тут и быстрые реакции на "газ", и ощутимая прибавка приемистости.

Одновременно заметно тяжелеет руль, что трудно переоценить во время движения по трассе. И наоборот - базовые (заданные в режиме Eco) настройки электроусилителя делают "баранку" пустоватой и аморфной. Словом, хочется передвигаться исключительно в режиме Sport, платой за что будет дополнительные пара литров бензина на каждые 100 км. В базовом же режиме Eco можно рассчитывать на расход примерно 8 л/100 км при движении по шоссе и около 11 л/100 км в городском трафике.

Подвеска "китайца" настроена с прицелом на максимальный комфорт, читай пружины и амортизаторы откалиброваны не слишком плотно, чтобы машина не раздражала тряской на неровностях. "Мелочевка" и ямы покрупнее, как следствие, отлично отфильтровываются.

Фото: Пресс-служба Chery.

В то же время кроссовер без ощутимых задержек реагирует на поворот руля, не пугает излишними кренами в крутых виражах и не клюет носом при экстренном торможении. Энергоемкости шасси достаточно, пробить подвеску можно лишь, если нестись сломя голову по "пересеченке" с полным экипажем на борту.

Тормоза нового "китайца" - на "четверку с плюсом", есть и информативность, и эффективность. Единственное - быть может, левая педаль чуть резковата в начале хода.

Усилия разработчиков по доводке шумоизоляции тоже хорошо ощущаются, причем, главные силы они явно бросили на приглушение моторного рева - он лишь едва различим в салоне. Гул шин слышен (но не досаждает), если асфальт абразивный и практически сходит на нет на покрытиях хорошего качества.

Городская история

Фото: Пресс-служба Chery.

Ну и, как можно догадаться, на бездорожье Tiggo 7 Pro - не воин. Дело тут даже не в отсутствии полноприводной трансмиссии, а скорее - в неотключаемой системе стабилизации. Казалось бы, чего проще - организуй кнопку, отключающую бдительного поводыря! Но нет. При малейшей пробуксовке электроника начинает душить двигатель, снижая ваши шансы выбраться из скользкой ловушки.

На этом фоне даже странно, что в оснащение входит система помощи при движении на спуске. Намек на то, что для вылазок на дачу кроссовер все же подходит? Словом, рекомендуем автопроизводителю добавить алгоритм отключения ESP, как в свое время сделал АвтоВАЗ со своим Xray. Привлекательность модели у мужской аудитории точно повысится.

Пока же помимо удачной внешности и передовых электронных решений Tiggo 7 Pro подкупает неплохой динамикой (9,7 с до 100 км/ч) и комфортным шасси.

Ах да, серьезным аргументом, конечно же, является и привлекательный прайс. Ценовая вилка составляет 1 479 900 рублей до 1 649 900 рублей. Это заметно меньше, чем просят за вышеупомянутых конкурентов из Европы и Азии. Однако правда и то, что названные соперники первого эшелона могут быть опционально полноприводными. Chery же ставит на моноприводную компоновку и успех в асфальтовых дисциплинах. И эту ставку можно назвать оправданной. В целом новый кроссовер производит приятное впечатление. Он совсем не похож на автомобили, которые компания делала какие-то два года назад.

И, наконец, есть и еще одна интересная новость - машина прошлого поколения - опять-таки переднеприводный Tiggo 7 (но с другой линейкой моторов и трансмиссий) остается на рынке и будет предлагаться по более привлекательной в сравнении с Tiggo 7 Pro цене - от 1 229 900 рублей до 1 399 900 рублей. Так что наступление ведется сразу на двух фронтах.