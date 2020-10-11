Карантин в Израиле привел к имущественным и трудовым спорам

Общенациональный карантин, введенный в Израиле с 25 сентября, привел к большому количеству имущественных и трудовых споров, кроме того, в отдаленной перспективе ограничительные меры могут вызвать массовые банкротства. Об этом заявил израильский адвокат Эли Гервиц, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, имущественные споры возникли в первую очередь между арендаторами и арендодателями, а также - между работниками и работодателями.

"Особо прецедентным было решение Верховного суда о том, что работодатели могут не оплачивать работникам проведенные на карантине дни как больничные, что также вызвало волну судебных разбирательств", отметил адвокат.

Кроме того, карантинные меры сильно задели израильскую экономику, что может вызвать волну банкротств в отдаленной перспективе, считает Гервиц.

Согласно представленному ранее плану по выходу из карантина и включающему в себя семь этапов, возвращение к нормальной жизни займет минимум 2,5 месяца.

В настоящее время гражданам запрещено отходить от места проживания более чем на один километр. Закрыты все торговые предприятия, кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек. Данные ограничения сохранятся минимум до 14 октября.

Всего в Израиле зафиксировано 290 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались 1,9 тысячи человек.