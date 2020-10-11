Новости

Карантин в Израиле привел к имущественным и трудовым спорам 12:05
СМИ: "Манчестер Юнайтед" готовится уволить Сульшера 12:03
Власти Мехико убрали с центральной улицы статую Колумбу 11:56
Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на обеспечение водоснабжения в Крыму 11:54
Премьер Баварии предложил ввести по всей ФРГ штраф за нарушение масочного режима 11:23
На Оке получил пробоину теплоход "Бородино" 11:19
МО Армении: БПЛА поставляются в Азербайджан под видом гуманитарных грузов 10:54
Рахимов назначен главным тренером "Уфы" 10:51
Стороны конфликта в Карабахе обмениваются заявлениями о несоблюдении перемирия 10:40
Запуск американского пилотника Crew Dragon к МКС перенесли на ноябрь 10:36
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина 09:57
Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 7 миллионов 09:54
Страны ЕС согласовали систему "вирусных зон" по принципу светофора 09:47
Еще 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:15
Британский журналист рассказал о заражении американцами Тихого океана 09:06
Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения 09:00
Бродвейские театры не откроются до мая 08:44
Посольство РФ в Латвии осудило депортацию российского ветерана 08:39
Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем установили на стартовую площадку 08:34
В Таиланде 20 человек погибли при столкновении поезда с автобусом 08:27
Назван особенно опасный симптом простуды 08:12
В результате стрельбы в Денвере погиб один человек 07:46
Четыре человека погибли в автоаварии в Вологодской области 07:27
В центре Гамалеи рассказали о реакциях на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин 06:51
В Таджикистане стартовали президентские выборы 06:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
11.10.2020 12:05
Рубрика: В мире

Карантин в Израиле привел к имущественным и трудовым спорам

Текст: Константин Волков

Общенациональный карантин, введенный в Израиле с 25 сентября, привел к большому количеству имущественных и трудовых споров, кроме того, в отдаленной перспективе ограничительные меры могут вызвать массовые банкротства. Об этом заявил израильский адвокат Эли Гервиц, которого цитирует РИА Новости.

Израиль и Великобритания фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19

По его словам, имущественные споры возникли в первую очередь между арендаторами и арендодателями, а также - между работниками и работодателями.

"Особо прецедентным было решение Верховного суда о том, что работодатели могут не оплачивать работникам проведенные на карантине дни как больничные, что также вызвало волну судебных разбирательств", отметил адвокат.

Кроме того, карантинные меры сильно задели израильскую экономику, что может вызвать волну банкротств в отдаленной перспективе, считает Гервиц.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Европа оказалась бессильна перед второй волной пандемии

Согласно представленному ранее плану по выходу из карантина и включающему в себя семь этапов, возвращение к нормальной жизни займет минимум 2,5 месяца.

В настоящее время гражданам запрещено отходить от места проживания более чем на один километр. Закрыты все торговые предприятия, кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек. Данные ограничения сохранятся минимум до 14 октября.

Всего в Израиле зафиксировано 290 тысяч случаев заболевания коронавирусом, скончались 1,9 тысячи человек.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Россияне перестали интересоваться удаленной работой
В центре Гамалеи рассказали о реакциях на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб