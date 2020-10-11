Онищенко: Власти и граждане должны вместе противостоять COVID-19

Ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса должны быть не жесткими, а "адекватными". Такое мнение озвучил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что сейчас в нашей стране есть все, что необходимо для противостояния коронавирусу: диагностикумы, средства специфической профилактики - вакцина. "И самое главное - мы научились COVID-19 лечить", - объяснил Онищенко в интервью "Комсомольской правде".

Для эффективной борьбы с коронавирусом важна "золотая середина", равноправный договор между властями и гражданами. "Мы должны вместе бороться", - подчеркнул врач.

Напомним, ранее в комитете Госдумы по охране здоровья предложили выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V". Как отметил зампред комитета Леонид Огуль, это научное открытие, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества.