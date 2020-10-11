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11.10.2020 03:52
Рубрика: Общество

Онищенко: Власти и граждане должны вместе противостоять COVID-19

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса должны быть не жесткими, а "адекватными". Такое мнение озвучил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Он подчеркнул, что сейчас в нашей стране есть все, что необходимо для противостояния коронавирусу: диагностикумы, средства специфической профилактики - вакцина. "И самое главное - мы научились COVID-19 лечить", - объяснил Онищенко в интервью "Комсомольской правде".

Для эффективной борьбы с коронавирусом важна "золотая середина", равноправный договор между властями и гражданами. "Мы должны вместе бороться", - подчеркнул врач.

Напомним, ранее в комитете Госдумы по охране здоровья предложили выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V". Как отметил зампред комитета Леонид Огуль, это научное открытие, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества.

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Пандемия коронавируса COVID-19

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