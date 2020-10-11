Стороны конфликта в Карабахе обмениваются заявлениями о несоблюдении перемирия

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что хотя интенсивность обстрелов снизилась, перемирие не соблюдается в полной мере.

Обе стороны обвиняют друг друга в его нарушении. Так, Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в обстрелах городов Тертер, Гянджи, а также Мингячевирской электростанции. Минобороны Армении заявило об обстреле Степанакерта, Шуши, Мартуни и других населенных пунктов со стороны вооруженных сил Азербайджана.

По заявлениям сторон, и там и там в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Соглашение о перемирии, которое должно вступить в силу с полудня 10 октября, было достигнуто в ночь с 9 на 10 октября на многочасовых переговорах в Москве с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России.