20 сентября в России начали действовать обновленные справочники средней стоимости автозапчастей, материалов и нормочаса работ, которые применяются при расчете стоимости восстановительного ремонта. Стоимость запчастей в среднем выросла на 23 процента - это существенный рост, в предыдущие годы он был более плавным (не более 10 процентов).

Для водителей, которые попадают в аварии часто, ОСАГО может подорожать и из-за роста цен на запчасти, и из-за применения страховщиками повышающих тарифов. Фото: Сергей Михеев

Дело в том, что в справочники РСА попадают цены на огромное количество запасных частей - около 40 миллионов позиций, от маленькой шайбы до рамы или целого двигателя. Для того чтобы осуществлять оперативный мониторинг, мы с момента начала формирования справочника сделали так называемую корзину наиболее часто бьющихся запасных частей, то есть отобрали наиболее востребованные марки автомобилей, а по ним - наиболее востребованные элементы для ремонта, например, крыло, фара, крышка багажника, бампер. В эту корзину попали 5 тысяч позиций, и мы осуществляем мониторинг их стоимости. Такой существенный рост, как в этом году, мы фиксируем впервые. Предыдущая корзина наиболее бьющихся запасных частей стоила 43 миллиона рублей, а теперь стоит 53 миллиона.

Так как корзина наполняется разными марками и моделями, рост нестабильный по каждой запасной части и по каждой модели. По каким‑то больший, по каким-то меньший - от 9 до 40 процентов. Подорожание связано в первую очередь с ростом курса доллара. Прямой зависимости тут нет, потому что производители и поставщики запасных частей по-разному реагируют на динамику валютных курсов. У каждого из них разная доля импорта. Тем не менее в целом рост курса доллара, конечно, повлиял на подорожание запчастей.

Вторая причина в том, что во время действия связанных с пандемией коронавируса ограничений не все поставщики запасных частей и не все магазины полноценно работали, в том числе в регионах. Количество источников информации для наших справочников существенно сократилось.

Что касается влияния подорожания запчастей на выплаты по ОСАГО, нужно учитывать, что стоимость запасных частей в общем убытке не составляет 100 процентов. Поэтому нельзя говорить, что выплаты по ОСАГО вырастут на те же 23 процента. По нашей практике, которая подтверждается статистикой, когда предыдущее повышение стоимости запчастей было на 9,9 процента, итоговое увеличение уровня выплат по ОСАГО составило 5,6 процента. То есть выплаты увеличиваются с коэффициентом 0,6 к росту цен в справочнике. Сейчас, по нашим предварительным оценкам, средние выплаты вырастут примерно на 14 процентов.

Оценить влияние подорожания запчастей на стоимость полисов ОСАГО сложнее. Действие новых справочников практически совпало с новым указанием Банка России, которое вступило в силу 5 сентября. Оно направлено на дальнейшую индивидуализацию тарифа по ОСАГО. Согласно нововведениям, нижняя планка для владельцев легковушек - физических лиц опустилась с 2746 рублей до 2471 рублей. Верхняя планка выросла с 4942 рублей до 5436. Для владельцев легковушек - юридических лиц тарифный коридор расширился на 20 процентов в обе стороны, как и для владельцев грузовиков. Также с 5 сентября изменился территориальный коэффициент по ОСАГО, он снизился более чем в 180 населенных пунктах РФ. Произошли изменения и коэффициента возраст - стаж.

Предыдущая корзина наиболее бьющихся запасных частей стоила 43 миллиона рублей, а теперь стоит 53 миллиона - такой существенный рост фиксируется впервые

Из-за того, что вступление в силу указания ЦБ РФ и новых справочников совпало, думаю, большинство автовладельцев не заметят изменения цены на полис ОСАГО. Предварительные данные от страховщиков, которые мы видим, говорят о том, что большинство из них начали применять понижающие коэффициенты к водителям, относящимся к группе малого риска (дисциплинированные, не попадающие в ДТП, с большим стажем вождения и т.д.). По итогам почти двух недель работы в новых условиях в среднем по РФ изменения средней премии по ОСАГО практически не произошло, она составляет 5500 рублей.

На подготовку справочника уходит около четырех месяцев - нужно получить данные по магазинам, провести исследования и т.д. В этот раз мы столкнулись с тем, что пришлось менять технологию и требовать с подрядчиков работать более энергично. Текущие справочники пришлось делать за два с небольшим месяца. Возможности получить информацию от поставщиков запчастей в регионах России были ограничены.

После двух недель работы в новых условиях средняя премия по ОСАГО практически не изменилась

Уверен, что такой резкий рост средних цен на автозапчасти - это всплеск, а не долгосрочная тенденция. В рост на 23 процента заложен некий временный эффект. Возвращение на рынок поставщиков запчастей, которые были закрыты из-за пандемии, появление новых приведут к снижению цены. Это как с общепитом - сначала часть кафе открылась, потом еще часть и только через три месяца на рынок вернулись все. С поставщиками запчастей примерно то же - сначала открылась часть магазинов, с каждым месяцем открывается больше. И по мере этого цены будут снижаться.

Еще один фактор - это стабилизация курса доллара. К концу года, надеемся, будет некая корректировка. Если будут меняться цены на нефть, вполне возможно, вместе с падением курса доллара пойдут вниз и цены производителей и поставщиков запчастей. Если не будет серьезных потрясений, этот всплеск цены на автозапчасти будет скорректирован и опустится до 14-15 процентов. Но, конечно, повышение так и останется достаточно существенным.

Сейчас мы уже заказали новый мониторинг цен на запчасти, чтобы посмотреть, как меняется цена и какие есть движения на рынке. Думаю, что новые данные мы получим через полтора-два месяца. Если особых корректировок цены не будет, то и справочники менять не будем. В единой методике указано, что мы должны их обновлять не реже, чем раз в полгода, но чаще - можем. Мы оптимисты и надеемся, что экономика стабилизировалась, пандемия закончится, произойдет снижение курса доллара и евро, и рынок насытится запасными частями. Поэтому уже сейчас проводим этот мониторинг.

Справка

Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО по справочникам средней стоимости производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ и подготовлены в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Банком России.