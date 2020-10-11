Пять способов нестандартного применения WD-40 в автомобиле

Конечно, для устранения запотевания стекол в дождь или мороз логичнее использовать спецсредства, однако за неимением таковых вполне можно использовать и "вэдэшку".
Так что, прежде чем поставить машину на парковку холодным зимним вечером, пропшикайте "вэдэшкой" внутреннюю и внешнюю стороны ветрового стекла, после чего разотрите состав.
Снаружи в результате не будут скапливаться капли, равно как будет предотвращаться налипание снега, а внутренняя часть не будет запотевать. При этом помните, что контакт средства с полимерными материалами (деталями оформления, панелями и др) нежелателен, так что пшикайте осторожно. Кроме того, "вэдэшкой" можно защитить от наледи и снега колесные арки.
Не все в курсе, что "вэдешка" способна не только предотвращать запотевание и устранять загрязнения, но и отлично полировать.
За неимением других средств ею вполне можно навести лоск на внешних пластиковых элементах, в частности убрать мелкие царапины на бамперах, молдингах и защитном обвесе.
И, кстати, в результате такой методы вы убиваете сразу несколько зайцев - царапины становятся менее заметными, к обработанным участкам меньше пристает пыль и грязь, а вода эффективно отталкивается. Соответственно, машину можно мыть чуть реже.
Часто бывает, что после мелкого ремонта или возни под капотом пачкаются руки. Что если поблизости нет воды или влажных салфеток?
Помочь может опять-таки WD-40. Это средство отлично удаляет следы масла, клея и технических жидкостей. Случается и такое - домашнее животное справило нужду прямо в машине.
Что может помочь? Да-да - тот самый спрей, зубная щетка, тряпка или губка. Или, скажем, если хулиганы изуродовали вашу машину краской или вы сами пролили на кузов или в багажнике краску, масло и другие едкие вещества, опять-таки бегите за WD-40. Чудо-средство эффективно устранит загрязнения.
"Вэдэшкой" можно вполне эффективно чернить шины. Конечно, со специализированным чернителем средство не сравнится, но вполне может его заменить. Помните и о том, что речь в данном случае идет не только об украшательстве. После того как вы размажете смазу по боковинам покрышек тонким слоя, она будет защищать колеса от едких реагентов в зимнее время.
Поскольку WD-40 обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, эту смазку вполне можно использовать также и для обработки номерных знаков автомобиля. Такая практика не только устранит следы ржавчины, если таковая имеется, но и надолго защитит номера от налипания пыли, грязи и наледи. Так что в каком-то смысле это защита от штрафов за нечитаемые номера, на которые можно нарваться зимой и в слякоть межсезонья.