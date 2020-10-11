Пять способов нестандартного применения WD-40 в автомобиле

Обычно смазка WD-40 используется автомобилистами для удаления ржавчины, следов от насекомых, пятен битума, масла или жира, равно как разморозки замков и очистки поверхностей от въевшейся грязи. Однако есть и более экзотические способы применения, которые могут сильно помочь при эксплуатации машины.

Антизапотеватель

Конечно, для устранения запотевания стекол в дождь или мороз логичнее использовать спецсредства, однако за неимением таковых вполне можно использовать и "вэдэшку".

Так что, прежде чем поставить машину на парковку холодным зимним вечером, пропшикайте "вэдэшкой" внутреннюю и внешнюю стороны ветрового стекла, после чего разотрите состав.

Снаружи в результате не будут скапливаться капли, равно как будет предотвращаться налипание снега, а внутренняя часть не будет запотевать. При этом помните, что контакт средства с полимерными материалами (деталями оформления, панелями и др) нежелателен, так что пшикайте осторожно. Кроме того, "вэдэшкой" можно защитить от наледи и снега колесные арки.

Полировка

Не все в курсе, что "вэдешка" способна не только предотвращать запотевание и устранять загрязнения, но и отлично полировать.

За неимением других средств ею вполне можно навести лоск на внешних пластиковых элементах, в частности убрать мелкие царапины на бамперах, молдингах и защитном обвесе.

И, кстати, в результате такой методы вы убиваете сразу несколько зайцев - царапины становятся менее заметными, к обработанным участкам меньше пристает пыль и грязь, а вода эффективно отталкивается. Соответственно, машину можно мыть чуть реже.

Мойка и очистка

Часто бывает, что после мелкого ремонта или возни под капотом пачкаются руки. Что если поблизости нет воды или влажных салфеток?

Помочь может опять-таки WD-40. Это средство отлично удаляет следы масла, клея и технических жидкостей. Случается и такое - домашнее животное справило нужду прямо в машине.

Что может помочь? Да-да - тот самый спрей, зубная щетка, тряпка или губка. Или, скажем, если хулиганы изуродовали вашу машину краской или вы сами пролили на кузов или в багажнике краску, масло и другие едкие вещества, опять-таки бегите за WD-40. Чудо-средство эффективно устранит загрязнения.

Чернение и защита покрышек

"Вэдэшкой" можно вполне эффективно чернить шины. Конечно, со специализированным чернителем средство не сравнится, но вполне может его заменить. Помните и о том, что речь в данном случае идет не только об украшательстве. После того как вы размажете смазу по боковинам покрышек тонким слоя, она будет защищать колеса от едких реагентов в зимнее время.

Всегда читаемые номера

Поскольку WD-40 обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, эту смазку вполне можно использовать также и для обработки номерных знаков автомобиля. Такая практика не только устранит следы ржавчины, если таковая имеется, но и надолго защитит номера от налипания пыли, грязи и наледи. Так что в каком-то смысле это защита от штрафов за нечитаемые номера, на которые можно нарваться зимой и в слякоть межсезонья.