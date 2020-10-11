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11.10.2020 13:27
Рубрика: В мире

Полиция усилила контроль на границах Мадрида

Текст: Юрий Когалов
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка направил дополнительно 7 тысяч полицейских и гражданских гвардейцев для контроля за периметром Мадрида, где введен режим чрезвычайного положения. Они помогут местным силам правопорядка следить за въездами и выездами из испанской столицы, а также еще девяти муниципалитетов в Мадридском регионе, где зафиксировано большое число заразившихся коронавирусом.
Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

"Режим тревоги", как говорят в самой Испании, был введен в минувшую пятницу за пять минут до полудня, именно в это время указ был опубликован в Официальном вестнике Испании, точнее в его электронной версии. Действовать этот режим будет 15 дней, затем, чтобы его продлить, властям придется заручиться поддержкой Конгресса депутатов (нижней палаты парламента). В этот период гражданам запрещается выходить из дома без необходимости, о карантине речь пока не идет, поскольку разрешено ходить на работу, учебу. Власти имеют право реквизировать предметы медицинского назначения, привлекать для своих нужд медперсонал частных клиник, использовать помещения любых предприятий.

Фото: REUTERS
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На этот шаг центральное правительство пошло из-за конфликта с местными властями, которые не хотели слишком сильно ограничивать жизнь в регионе, чтобы не погрузиться в еще больший экономический кризис. После весеннего карантина тысячи людей остались без работы и до сих пор не смогли трудоустроиться, многие предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность или даже закрыться. Правительство Мадридского региона ввело определенные ограничения, но в Монклоа посчитали их недостаточными. По решению министерства здравоохранения, в столице и еще девяти муниципалитетах была ограничена свобода передвижения. А когда эта мера была оспорена в Высшем суде Мадрида, центральные власти ввели "режим тревоги".

По словам министр здравоохранения Сальвадора Ильи, в Мадриде уровень передачи вируса "очень высок", больницы могут быть перегружены еще до наступления зимы (кстати, зима в Испании длится не как в России, там она начинается 21 декабря и заканчивается 21 марта). "Мы не могли не действовать, - отметил министр. - Дело зашло так далеко, потому что власти Мадридского региона ничего не предпринимали".

Впрочем, для простых жителей испанской столицы практически ничего не изменилось, просто теперь въезд и выезд из городов запрещен по решению не министерства здравоохранения, а кабинета министров.

Стоит отметить, что "режим тревоги" в отдельно взятом регионе водится в Испании впервые. Еще весной он объявлялся на всей территории пиренейского королевства, но затем законодательство было изменено. И теперь чрезвычайные ограничительные меры можно вводить лишь в определенной автономии, не затрагивая соседние с ней. Вводя режим чрезвычайного положения, центральные власти страны берут на себя управление ситуацией, чтобы обеспечить наилучшую координацию действий различных учреждений и ведомств. При этом правительство имеет право наказывать за неповиновение или несоблюдение установленных норм.

Закон предполагает, что вводиться "режим тревоги" должен по запросу главы региона. В случае с Мадридским автономным сообществом это должна была быть Исабель Диас Аюсо. Но она выступала против мер, продвигаемых центральными властями, считая, что для борьбы с пандемией коронавируса достаточно того, что предпринимается ею. В Монклоа не согласились с таким подходом и фактически навязали ей свое решение.

Фото: REUTERS/Javier Barbancho
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Кстати, в Испании у режима чрезвычайного положения есть три ступени: "режим тревоги", "исключительное состояние" и "осадное положение". Сейчас в Мадриде введен именно "режим тревоги". Вторая ступень позволяет властям добавить ко уже введенным ограничениям запрет на собрания и демонстрации, задерживать всех, кого подозревают в нарушении порядка, проводить обыски в домах, ограничить публикацию газет и вещание телеканалов и радиостанций. "Осадное положение" предназначено только для обеспечения безопасности граждан во время восстаний, для защиты суверенитета или независимости Испании, ее территориальной целостности или конституционного строя.

До пандемии коронавируса за последние 40 лет в Испании лишь один раз объявляли "режим тревоги". В 2010 году премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро воспользовался им для того, чтобы разрешить кризис с авиадиспетчерами, которые отказывались работать, что привело к хаосу в аэропортах.

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