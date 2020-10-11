Полиция усилила контроль на границах Мадрида

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка направил дополнительно 7 тысяч полицейских и гражданских гвардейцев для контроля за периметром Мадрида, где введен режим чрезвычайного положения. Они помогут местным силам правопорядка следить за въездами и выездами из испанской столицы, а также еще девяти муниципалитетов в Мадридском регионе, где зафиксировано большое число заразившихся коронавирусом.

"Режим тревоги", как говорят в самой Испании, был введен в минувшую пятницу за пять минут до полудня, именно в это время указ был опубликован в Официальном вестнике Испании, точнее в его электронной версии. Действовать этот режим будет 15 дней, затем, чтобы его продлить, властям придется заручиться поддержкой Конгресса депутатов (нижней палаты парламента). В этот период гражданам запрещается выходить из дома без необходимости, о карантине речь пока не идет, поскольку разрешено ходить на работу, учебу. Власти имеют право реквизировать предметы медицинского назначения, привлекать для своих нужд медперсонал частных клиник, использовать помещения любых предприятий.

На этот шаг центральное правительство пошло из-за конфликта с местными властями, которые не хотели слишком сильно ограничивать жизнь в регионе, чтобы не погрузиться в еще больший экономический кризис. После весеннего карантина тысячи людей остались без работы и до сих пор не смогли трудоустроиться, многие предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность или даже закрыться. Правительство Мадридского региона ввело определенные ограничения, но в Монклоа посчитали их недостаточными. По решению министерства здравоохранения, в столице и еще девяти муниципалитетах была ограничена свобода передвижения. А когда эта мера была оспорена в Высшем суде Мадрида, центральные власти ввели "режим тревоги".

По словам министр здравоохранения Сальвадора Ильи, в Мадриде уровень передачи вируса "очень высок", больницы могут быть перегружены еще до наступления зимы (кстати, зима в Испании длится не как в России, там она начинается 21 декабря и заканчивается 21 марта). "Мы не могли не действовать, - отметил министр. - Дело зашло так далеко, потому что власти Мадридского региона ничего не предпринимали".

Впрочем, для простых жителей испанской столицы практически ничего не изменилось, просто теперь въезд и выезд из городов запрещен по решению не министерства здравоохранения, а кабинета министров.

Стоит отметить, что "режим тревоги" в отдельно взятом регионе водится в Испании впервые. Еще весной он объявлялся на всей территории пиренейского королевства, но затем законодательство было изменено. И теперь чрезвычайные ограничительные меры можно вводить лишь в определенной автономии, не затрагивая соседние с ней. Вводя режим чрезвычайного положения, центральные власти страны берут на себя управление ситуацией, чтобы обеспечить наилучшую координацию действий различных учреждений и ведомств. При этом правительство имеет право наказывать за неповиновение или несоблюдение установленных норм.

Закон предполагает, что вводиться "режим тревоги" должен по запросу главы региона. В случае с Мадридским автономным сообществом это должна была быть Исабель Диас Аюсо. Но она выступала против мер, продвигаемых центральными властями, считая, что для борьбы с пандемией коронавируса достаточно того, что предпринимается ею. В Монклоа не согласились с таким подходом и фактически навязали ей свое решение.

Кстати, в Испании у режима чрезвычайного положения есть три ступени: "режим тревоги", "исключительное состояние" и "осадное положение". Сейчас в Мадриде введен именно "режим тревоги". Вторая ступень позволяет властям добавить ко уже введенным ограничениям запрет на собрания и демонстрации, задерживать всех, кого подозревают в нарушении порядка, проводить обыски в домах, ограничить публикацию газет и вещание телеканалов и радиостанций. "Осадное положение" предназначено только для обеспечения безопасности граждан во время восстаний, для защиты суверенитета или независимости Испании, ее территориальной целостности или конституционного строя.

До пандемии коронавируса за последние 40 лет в Испании лишь один раз объявляли "режим тревоги". В 2010 году премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро воспользовался им для того, чтобы разрешить кризис с авиадиспетчерами, которые отказывались работать, что привело к хаосу в аэропортах.