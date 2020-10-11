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11.10.2020 18:32
Рубрика: Спорт

Удар будет еще крепче

Поветкин хочет повторить красивый нокаут
Текст: Анна Козина
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин собирается во второй раз нокаутировать британца Диллиана Уайта в бое-реванше, который пройдет 21 ноября в Лондоне.

О подготовке к поединку и своем настрое "Русский витязь" рассказал во время онлайн-конференции, которую организовала Федерация бокса России.

Фото: AFP/Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Напомним, что первая встреча двух супертяжей состоялась 23 августа также в Великобритании. Тогда Поветкин сам дважды побывал в нокдауне, но в пятом раунде одним мощным ударом отправил соперника на настил ринга. Пункт о реванше был прописан в контракте, и Диллиан Уайт решил незамедлительно им воспользоваться. Как сказал Александр, инициатива исходила от британца, но он всегда готов боксировать.

- Я еду в Лондон, чтобы побеждать. Я буду стараться закончить бой так же ярко, как и первый. Я физически и морально готов к этому, - отметил Поветкин. - Я тренируюсь по той же программе, что и к первому поединку. Чувствую себя отлично, уже провел хороший сбор. Сейчас продолжим готовиться на базе под Чеховом. Пока не могу сказать насчет спаррингов. Должен приехать Дерек Чисора, а так в принципе будут те же спарринг-партнеры. После прошлого боя я был доволен, что выстоял и довел дело до конца. Но были допущены тактические ошибки. Мы их разобрали, и я постараюсь их не повторить.

Если Александр Поветкин снова победит, он выйдет на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри

В ходе онлайн-конференции, в которой участвовали все наши ведущие боксеры, бывший чемпион WBA (Super) и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев дал Поветкину совет: "Александру хочу пожелать - только вперед. Я тебя прошу и умоляю - не лезь в драку. Пусть он лезет сам".

Лебедев также дал прогноз на бой между экс-чемпионом WBA и IBF в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым, который перешел в тяжелый дивизион, и американцем Кевином Джонсоном.

- Отдаю предпочтения Мурату - 70 на 30, - заявил Лебедев. - Но 30 процентов я отдаю исключительно из уважения к сопернику. Джонсон неплохо бьет. Он опасный, но медленный боксер.

Поединок за вакантный титул WBA International состоится 31 октября в Сочи. Причем, как заверил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, предстоящее шоу планируется провести со зрителями.

Гассиев последний раз выходил на ринг больше двух лет назад. В том бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе он проиграл украинцу Александру Усику. Так что сейчас его мотивация очень сильна.

Боксер Бетербиев проведет бой с Дайнесом 11 декабря в Москве

- Надеюсь, такого долгого простоя больше не повторится в моей карьере. У меня есть голод для побед, - подчеркнул Гассиев. - Настроение у меня отличное, сейчас я нахожусь в лагере под руководством Виталия Сланова, тренируюсь вместе с Федором Чудиновым. Постараюсь показать красивый бокс. Можно что угодно говорить, но ринг все покажет. Буду выходить на ринг с задачей выиграть.

Кстати

В этом году в России должна пройти еще одна чемпионская схватка. Обладатель поясов IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев может провести поединок 11 декабря на "ЦСКА Арене" в Москве. Его соперником будет немецкий боксер Адам Дайнес. Бой был назначен на 23 октября, однако Бетербиев получил травму ребра во время подготовки, из-за чего бой перенесли.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои Александр Поветкин

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