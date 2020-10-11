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11.10.2020 08:34
Рубрика: Общество

Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем установили на стартовую площадку

На космодроме Байконур идет подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-17". Для этого на стартовую площадку уже установили ракету-носитель "Союз-2.1а", сообщили в "Роскосмосе".

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"Пуск запланирован на среду, 14 октября, на 08:45 по московскому времени. К МКС отправятся трое членов экипажа: российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. В дублирующий экипаж входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Впервые сближение пилотируемого корабля с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме, стыковка запланирована в тот же день. Напомним, в конце сентября на Байконур для завершения предстартовой подготовки прибыли основной и дублирующий экипажи 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. За это время они прошли комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования.

Планируемая продолжительность полета нового экипажа - 186 суток. У космонавтов намечена обширная программа. Они должны провести 55 научных исследований и экспериментов, из них четыре - новых, а также три эксперимента, выполняемых в автоматическом режиме без участия экипажа.

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