Более 2 тысяч километров дорожного полотна запланировали отремонтировать за сезон в Подмосковье. Дорожники рапортуют: выполнено 99% от плана! Но отдыхать они отправятся только тогда, когда на всех участках пройдет проверка качества уложенного асфальта.

...Главный специалист отдела контроля качества областной производственной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов "Лабрадор" Сергей Кузенков ставит на свежий и, кажется, еще горячий асфальт Старого Дмитровского шоссе, что проходит через деревню Шолохово в Мытищах, аппарат, похожий на тренажер. "Это керноотборник, сейчас он вырежет керн - небольшой кусок асфальта, который мы будем исследовать", - объясняет мастер. Пока аппарат трудится, вырезая аккуратный асфальтовый брусок, Кузенков рассказывает про дорогу: это дублер федеральной Дмитровки. Ежедневно по ней объезжают пробки тысяча и больше машин. В программу ремонта разбитая дорога попала благодаря местным жителям, которые развернули в "Доброделе" голосование за ее ремонт. "Ежегодно треть программы ремонта подмосковных дорог формируется по итогам голосования жителей, за три года благодаря активной позиции граждан отремонтировано 1,5 тысячи дорог", - напоминает министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Дорога через Шолохово - одна из них.

Прямо на дороге асфальтовую пробу замеряют линейкой. Затем Кузенков достает дорожную рейку для проверки ровной укладки и прибор для измерения сцепления резины с асфальтом. Если приборы покажут, что асфальт тонкий, скользкий или идет волнами, весь участок признают браком и подрядчикам придется его переделать. Но даже если линейка, рейка и прибор скольжения покажут, что все хорошо, радоваться рано. Заключение еще должна дать лаборатория, куда отправляются вырезанные из асфальта куски. А там их сначала расплавляют почти до жидкого состояния, а потом замораживают, проверяя, как температура отразились на плотности. Она не должна меняться, иначе дорога не переживет зиму или лето.

В этом году у специалистов "Лабрадора" появился новый асфальтоанализатор. Он умеет раскладывать асфальтобетонную смесь на каменную и вяжущую составляющие, что позволяет точно определить, какие ингредиенты в покрытие положили в достатке, а на каких сэкономили. "Но умышленный брак мы фиксируем редко", - отмечает директор "Лабрадора" Антон Батаев.