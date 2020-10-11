Российская столица занимает первое место в мире по интенсивности строительства метро - за последние 10 лет в городе построили более 116 км новых линий подземки, 56 станций и 11 депо, а до конца 2023 года будет введено еще 89 км и 38 станций. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов на выставке архитектуры и дизайна "Арх Москва 2020".

"Московская программа строительства метро - самая масштабная по мировым меркам, - подчеркнул руководитель депстроя. - Так сложилось исторически, что Москву представить без метро нельзя. Сегодня 70% пассажиров в столице предпочитают подземку иным видам транспорта - ежедневно она перевозит 7-8 млн человек, а в пиковые дни до 9 млн, так что ставку на развитие метро город делает не случайно".

Загрутдинов подчеркнул, что метро играет важнейшую роль и для экономики Москвы, причем в том числе и в текущих непростых реалиях. Все больше москвичей заказывают товары с доставкой - продукты, лекарства, многое другое доставляют курьеры, которые преимущественно пользуются подземкой, позволяющей передвигаться быстро и предсказуемо.

Стратегическая программа развития подземного транспорта была принята в Москве в 2011 году и предполагала фактически удвоение существующего метро, напомнил Загрутдинов. Планы эти реализуются рекордными темпами, выполнено уже 65%. Долгое время считалось, что быстрее всего подземка росла в советское время, однако последнее десятилетие свело это утверждение на нет. Если с 2011 года в столице построили 56 новых станций, то с 1961 по 1970 год ввели 31 станцию, а с 1971 по 1980 год всего 30. Причем в те годы строили преимущественно типовые станции, неотличимые друг от друга, а в последнее время у каждой станции снова свой неповторимый дизайн, который нередко выбирают в ходе международных архитектурных конкурсов.

Интересно, что за прошедшие 10 лет изменился и подход к строительству метро в столице, напомнил Загрутдинов. Если в начале город преимущественно удлинял существующие линии за счет постройки новых станций, то в последние годы перешел к прокладке новых веток. Это делается, чтобы не создавать дополнительный трафик на и без того перегруженных существующих подземных направлениях. Ключевым проектом в этом плане стала Большая кольцевая линия протяженностью 70 км с 31 станцией. Первые 6 из них открыли еще в 2018 году, две построили в этом году и работы на еще трех станциях завершат до нового года: это "Электрозаводская", "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения". Полностью же замкнуть новое кольцо планируется в 2022 году, благодаря чему метро в шаговой доступности получат 3 млн человек и 34 района.

70% пассажиров в столице предпочитают подземку иным видам транспорта

Полностью поддерживают усилия городских властей по развитию метро и москвичи, показывают исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. По словам советника гендиректора ВЦИОМ Елены Михайловой, почти 35% горожан считают, что в большей степени улучшить транспортную ситуацию в Москве может именно строительство новых станций и второго кольца подземки. Больше - 45,3% опрошенных - отдают предпочтение только в пользу новых дорог и развязок. И это притом что подземка у большинства москвичей и так есть под боком. Чаще всего жители столицы называют метро и отвечая на вопрос о том, каким именно общественным транспортом они пользуются, - таких 95,3%.